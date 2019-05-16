Facebook, Kaldırdığı İşlevi Geri Getiriyor
Facebook, yaşanan skandalların ardından kaldırdığı sevilen işlevini şimdi geri getiriyor!
Facebook, geçen sene ciddi bir güvenlik sızıntısına neden olan gizlilik işlevinin bir sürümünü geri getiriyor. "Herkes gibi gör" işlevi, Facebook profilinizi arkadaş listenizde olmayanların gözünden görmenizi sağlıyordu. Sosyal devin yaptığı açıklamaya göre geri getirilen sürüm, güvenlik sorunundan etkilenmedi.
Firma, belirli bir kişi tarafından profilinizin nasıl göründüğünü gösteren "başkasının gözünden gör" işlevini geri getirmiyor çünkü aracı basitleştirmeye çalışıyor. Bunun yanında firmaya göre profilinizi arkadaşınız olmayanlara nasıl göründüğünü gösteren işlev, "başkasının gözünden gör" işlevine göre daha sık kullanılıyor.
Başkasının gözünden gör işlevi, Eylül 2018'de hacker'ların bu işlevdeki bir açığı kullanmasının ardından geçici olarak kapatılmıştı. Güvenlik açığı, başkalarının hesabını ele geçirmekte kullanılabiliyordu. Sosyal ağ, ilk başta sorundan 50 milyon kişinin etkilendiğini söyledi ancak iki hafta sonraki açıklamasında bu sayının 29 milyon olduğu düzeltmesini yaptı.
Saldırıda hacker'ların eline geçen bilgiler arasında telefon numaraları, eposta adresleri, son aramalar gibi kişisel bilgiler bulunuyordu. Saldırıya maruz kalıp kalmadığınızı Facebook'un yardım merkezinden kontrol edebiliyordunuz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın