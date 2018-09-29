Facebook'ta 50 Milyon Hesap Hack'lendi!

Facebook'tan son zamanların ikinci büyük şoku: Sosyal dev, 50 milyon kişiyi etkileyen bir saldırıya maruz kaldığını duyurdu!

Facebook'ta 50 Milyon Hesap Hack'lendi!

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