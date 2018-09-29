Facebook'ta 50 Milyon Hesap Hack'lendi!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler