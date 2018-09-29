Facebook'ta 50 Milyon Hesap Hack'lendi!
Facebook'tan son zamanların ikinci büyük şoku: Sosyal dev, 50 milyon kişiyi etkileyen bir saldırıya maruz kaldığını duyurdu!
Facebook, 50 milyon kullanıcısının hesabının hack'lendiğini açıkladı. Kulağa fazlasıyla yüksek gelse de, daha fazlasının etkilenip etkilenmediğini şu an bilmiyoruz.
Firma, yaptığı açıklamada "çok geniş çaplı bir saldırı" gördüklerini, bu saldırının 25 Eylül Salı günü yaşandığını söyledi. Sosyal deve göre saldırganlar, Facebook'un "başkasının gözünden göster" işlevinin kodlarında bulunan bir açıktan faydalandılar. Saldırganların bu şekilde Facebook erişim anahtarlarını çalmayı başardığı ve kullanıcıların hesabını ele geçirdiği belirtiliyor.
Facebook ürün yönetimi başkan yardımcısı Guy Rosen'in basına yaptığı açıklamaya göre saldırı, bu 50 milyon kişiye karşı kullanıldı, yani bu kullanıcılar saldırıdan etkilendi. Rosen'e göre saldırganlar, ele geçirdikleri hesapları, hesabın sahibiymiş gibi kullanabildiler.
Firma incelemeyi henüz başlattığından, ele geçen hesapların kötüye kullanılıp kullanılmadığını henüz açıklamadı. Saldırının kimler tarafından yapıldığı veya hangi ülke kaynaklı olduğu henüz bilinmiyor.
Facebook, güvenlik açığını onardığını söylerken, açıktan etkilenen kullanıcıların kendisini Facebook'ta oturumunu kapatmış olarak bulabileceğini belirtti. Firmaya göre parolanızı değiştirmenize gerek yok, ancak Facebook oturumunuzu güvenlik ayarlarından her yerde kapatmanızda fayda olabilir.
Hala kullanmıyorsanız, iki adımlı doğrulamayı açmanın zamanının geldiğini gösteren bu ciddi işaretle harekete geçmek isteyebilirsiniz (bununla beraber iki adımlı doğrulamanın bu saldırıyı engellemediği anlaşılıyor).
Zeynel A. Öztürk
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