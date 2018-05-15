Facebook Kendi Kripto Parasını Çıkarabilir!

Facebook, iddialara göre kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyor ve Bitcoin'e rakip olabilir!

Facebook kendi kripto parasını çıkarabilir!

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