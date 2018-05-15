Facebook Kendi Kripto Parasını Çıkarabilir!
Facebook, iddialara göre kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyor ve Bitcoin'e rakip olabilir!
Bitcoin gibi kripto para birimleri bu sıralar en sıcak konulardan. Çoğu kişi bu para birimlerine dijital para veya sanal para da diyor. Ve görünüşe bakılırsa, Facebook da yeni kripto para birimi geleceğinde geride bırakılmak istemiyor. Bazı haberlere göre Facebook, kendi kripto para birimini yapma peşinde. Bilginin kaynağı, planlardan haberinin olduğunu söyleyen ve Cheddar'a konuşan kişiler.
Facebook'un sanal parası, çevrim içi ödeme yapmak için kullanılabilir. Facebook'un bir Marketplace hizmeti var ve Facebook'un para biriminin burada ve bazı diğer uygulamalarda kullanıldığını görebiliriz.
İsmi açıklanmayan bir kaynak, Facebook'un kendi kripto para birimini geliştirme konusunda "çok ciddi" olduğunu söylüyor.
Ama aslında bu, Facebook'un ilk dijital para denemesi sayılmaz. Sosyal medya devi, geçmişte oyunlardaki sanal eşyalar için elektronik ödeme yöntemi olarak kullanılan Facebook Credits'i çıkarmıştı. Yalnız bu tutmamış ve iki yılın ardından kaldırılmıştı. Facebook'un kripto hayalleri askıya alınmışken, şimdi bu yeni haberle firmanın bu konuda yeniden çalışıyor olabileceğini görüyoruz.
Bu haberin parçası olarak Facebook'un artık David Marcus liderliğinde bir blok zinciri bölümü olduğu da ortaya çıkarıldı. Marcus, Facebook Messenger'dan sorumluydu ama Facebook'tan önce PayPal başkanıydı.
Blok zinciri, büyük çaplarda para işlemini takip etmek ve güvende tutmak için olan, birçok dijital para birimi tarafından kullanılan bir veri tabanı. Facebook'un blok zinciri için çalışan özel bir takım ve bölüm oluşturması oldukça ilgi çekici ve firmanın gerçekten bir kripto para birimi çıkarma niyetinde olduğu ihtimalini arttırıyor.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın