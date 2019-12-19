Facebook, Konum Hizmetleri Kapalıyken de İzliyor

Facebook, izleme hizmetini kapatsanız bile nerede olduğunuzu gizlice takip ettiğini itiraf etti. İtiraf, ABD'de senatörlerin sosyal devin konum izleme ilkeleriyle ilgili soruları üzerine geldi.
Facebook, konumunuzu size haber akışında reklam göstermek, hava durumu gibi hizmetleri kişiselleştirmek, mağazadan teklifleri iyileştirmek için kullandığını söylüyor. Firma, şu üç yolla konum bilgisini topladığını aktardı: Konum hizmetleri açıkken, Facebook'ta etiketlenen fotoğraflarla ve resimleri kontrol ederek ve IP adresiyle. Son ikisinin konumu "kabaca" sağladığı biliniyor.
Firma, konum hizmetleri etkin halde değilken de kullanıcı ve başkaları tarafından sağlanan bazı bilgilerle kullanıcının konumunu anlayabildiğini belirtti. Sosyal dev, konum hizmetlerini kapatanların konumunu sadece "kabaca" bildiğini ve bunların IP adreslerinden türetilen posta kodlarından ibaret olduğunu iddia ediyor. Yine de konum hizmeti kapalıyken konumunuzun izlenmesi, rahatsız edici bir durum.
Bu açıklamalar üzerine Facebook, kullanıcıların verilerini son damlasına kadar para kazanmak için kullandığından doğal olarak senatörlerin eleştirisine maruz kaldı. Facebook kullananların konumunu tamamen gizleme olanağı şu an bulunmuyor.
Bir kesim kullanıcının Facebook'un gizlilik ihlallerine alışmış olması ve tepki vermemesi, firmanın ihlallerinden daha endişe verici bir durum. Günün birinde firmanın bize kişisel hizmetler sunmak için kamerayla arada sırada izlediğini söylemesi, sanırız çok büyük bir sürpriz olmayacaktır.
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