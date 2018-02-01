Facebook, Kripto Para Reklamlarını Engelliyor
Facebook, kripto para birimi dolandırıcılarına savaş açtı. İşin kötü yanı ise, kurunun yanında yaşın da yanıyor olması!
Facebook, dolandırıcıların cryptocurrency isteği ile insanların paralarını almalarını engellemek için küçük ama önemli bir adım attı. Tüm kripto para birimi reklamlarını engelleyen platform, maalesef meşru para birimlerini de engellemiş durumda.
Bugün yayınlanan yeni poliçede Facebook Ürün Yönetimi Direktörü Rob Leathern şunları söyledi: "Artık yüksek sıklıkla dolandırıcılar tarafından kullanılan binary, ICO ve cryptocurrency reklamlarını engelleme kararı aldık." Son zamanlarda inanılmaz ilgi kazanan bu yatırım seçeneklerinin isimlerini kullanarak insanları kandırmaya çalışan yapılar, en azından Facebook üzerinden reklam veremeyecek.
Leathern, şu an kullanılan poliçenin meşru kripto para birimi reklamlarını da engellediğini kabul etti ve ilerleyen aşamalarda bu poliçeyi ve engelleme sistemlerini geliştireceklerini açıkladı.
Güvenilmez Bitcoin reklamları olduğu kadar, James Altucher gibi insanları Bitcoin konusunda bilgilendirmeye çalışan insanların da reklamlarının engellenmesi biraz can sıkıcı bir durum. Ancak işin ucunda hayat birikimlerini kaybetmek varken, tüm kripto para birimi reklamlarının engellenmiş olması gerekli bir önlem gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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