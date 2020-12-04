Facebook'un Libra'sının Adı Değişti; Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Facebook tarafından kurulan ve 27 üye firmadan oluşan, yeni bir sanal para birimi geliştirmeyi amaçlayan Libra grubu, 2021'de sanal parasını piyasaya sürmeye hazırlanırken, yeni adının Diem (Latince gün) olacağını duyurdu. Böylece yeni para birimi de, artık Diem Doları olarak anılacak. Ayrıca bu değişim, projenin facebooK'a ait olduğu algısından uzaklaşmayı da sağlayacak.
Facebook Libra'yı ilk olarak Haziran 2019'da duyurmuştu ve o zamanlar proje, dünya çapında kullanılabilecek, gerçek bir para birimi ile desteklenen bir dijital para öngörüyordu. Ancak regülasyon otoritelerinden ve kanun koyuculardan gelen eleştiriler, Mastercard ve Visa gibi orijinal üyelerin projeden desteğini çekmesine neden olmuştu.
Yeni adıyla Diem Derneği'nin CEO'su Stuart Levey bir basın açıklamasında marka değişikliğinin proje için ne ifade ettiğini açıkladı: "Diem projesi, fintech inovasyonunun gelişmesi ve tüketicilerin ve işletmelerin anlık, düşük maliyetli, son derece güvenli işlemler gerçekleştirmesini sağlamak için basit bir platform sağlayacak. Bunu, finansal katılımı teşvik edecek ve erişimi genişletecek şekilde yapmaya kararlıyız buna en çok ihtiyaç duyanlara ulaştıracağız. Projenin büyüyen olgunluğuna ve bağımsızlığına işaret eden yeni bir isim olan Diem'i tanıtmaktan heyecan duyuyoruz."
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