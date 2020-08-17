Facebook'tan, Linux Cephesini Heyecanlandıran Müjde Geldi

Facebook, Linux ve açık kaynak yazılım dünyasına verdiği desteği, The Linux Foundation'a platin üye olarak katılarak taçlandırdı.

  • Levent Öztürk
Linux'a Facebook dopingi

Facebook, platin üye olarak The Linux Foundation'a katıldığını açıkladı. Bu durumun anlamı, önümüzdeki dönemlerde yazılım platformunun geleceğini şekillendirmede Facebook'un öncü bir rol oynayacak olması.

The Linux Foundation, eğitim ve farkındalık programlarıyla açık kaynaklı ekosistemlerin yayılmasını destekliyor ve şu anda 16 milyar dolar değerinde projeleri yönettiğini iddia ediyor.

Haberi duyuran Linux Foundation, blog yazısında Dünya genelinde internet erişimini arttırmak için agresif çalışmalarıyla Facebook'un, açık gelişimde bir lider olduğunu belirtti. Ayrıca firmanın Linux Foundation'a en üst seviyede katılımından da heyecan duydukları belirtildi.

Facebook uzun süredir hem Linux hem de diğer açık kaynaklı yazılım platformlarını kullanıyor ve Open Compute Project ile React JavaScript kütüphanesi gibi açık kaynaklı projelere katılımda büyük rol oynuyordu. Bunların yanı sıra sahte videoları belirlemek için Deepfake Detection Challenge, insancıl sorunları çözmek adına veri paylaşımı için çalışan Data for Good programı, internetin daha önce zor sunulduğu veya sunulamadığı yerlerdeki nüfuslara güvenilir internet bağlantısı yaymaya çalışan açık kaynaklı Telecom Infra Project (TIP) Foundation gibi pek çok büyük, açık kaynaklı projeye de imza atmış durumda.

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