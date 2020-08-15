Piksellerin mucidi olarak tanınan Russell Kirsc hayatını kaybetti

50 yılı aşkın süredir araştırmaları dijital görüntüleme dahil pek çok alanın temellerini oluşturan Russell Kirsch, 91 yaşında hayata veda etti. Dijital dünyanın önemli yapı taşlarından birini sunan Kirsch, uzun yıllardır mücadele ettiği Alzheimer'a karşı yenik düştü.
PİKSELİN MUCİDİ OLARAK TANINDI VE İLK DİJİTAL GÖRÜNTÜYÜ ELDE ETTİ
Kirsch'ün 50 yıllık meslek hayatı ve geriye kalan emeklilik yıllarında imza atmış olduğu tüm başarılar bir araya getirildiğinde bunlardan en önemlisi şüphesiz ilk dijital kameranın çıkışından on yıllar önce taramış olduğu ilk dijital görüntüydü.
Çalışmada, o zamanlar neredeyse oda büyüklüğünde olan bilgisayarların insan zihnini ve algısını simüle edebileceği düşüncesiyle yola çıkılmıştı. Bilim insanları hala bunun üzerinde çalışmaya devam ediyor ve Kirsch'ün 1957'de gerçekleştirdiği şey görsel algılamayı dijital olarak simüle etme yolundaki ilk çalışmaydı.
1957'de Kirsch ve ekibi fotoğrafların yüzeyleri üzerindeki yoğunluk değişimlerini izlemek için bir dijital görüntü tarayıcısı geliştirdi ve ilk dijital taramaları yaptı.
Taranan ilk fotoğraf Kirsch'ün üç aylık oğlu Walden Kirsch'ün fotoğrafıydı. 5 cm x 5 cm ölçülerindeki bir alanı kaplıyordu ve 176 x 176 piksel çözünürlüğe sahipti. Bu da fotoğrafta toplamda 30,976 piksel olduğu anlamına geliyor. Bit derinliği ise piksel başına sadece bir bitti.
DÜNYAYI DEĞİŞTİREN 100 FOTOĞRAFTAN BİRİ SEÇİLDİ
Dijital fotoğrafçılığın geliştirilmesindeki önemi sebebiyle 2003 yılında Kirsch'ün oğlunun taranmış fotoğrafı, Life World tarafından "Dünyayı Değiştiren 100 Fotoğraf"tan biri seçildi ve hala Portland Sanat Müzesi'nde sergileniyor.
Kirsch, başlangıç düzeyindeki yapay zeka üzerindeki çalışmalarına emekli olana kadar devam etti ve daha düşük çözünürlüklerde çok daha net görüntüler sağlayacak uyarlanabilir pikseller tasarlama fikri kafasını kurcalamaya devam etti.
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