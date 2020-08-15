Piksellerin mucidi olarak tanınan Russell Kirsc hayatını kaybetti

Uzun yıllardır Alzheimer tedavisi gören piksellerin mucidi olarak tanınan Russell Kirsch, 11 Ağustos'ta Portland'deki evindeki 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1957 yılında ilk dijital görüntüyü elde etmeyi başarmıştı. İşte yaşadığı hayat boyunca elde ettiği başarıları ve hayatı...