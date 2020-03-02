Facebook Messenger Uygulaması Artık Daha Şık ve Tertipli

Arkadaşlarınızla ve ailenizle internet üzerinden konuşmak için Facebook Messenger'ı kullananlar, önümüzdeki haftalarda Android ve iOS uygulamalarında bir dizi yenilik görmeye başlayacaklar.
Yenilenen uygulama, sohbet bot'larını göz önünden kaldırırken Keşfet (Discover) sayfasını da tamamen kaldırıyor. Kişiler sekmesi ise artık Facebook'un Snapchat'ten esinlendiği Hikayeler formatına odaklanıyor. Kişiler sayfasına dokunarak şu an kimlerin etkin olduğunu görebiliyorsunuz. Yenilenen uygulamanın arkadaşlarınızla içerik paylaşmaya odaklandığı fark ediliyor.
Güncellemenin bazı kullanıcılara ulaşmaya başladığı belirtiliyor. Sohbet bot'ları, işletmeler ve oyunlar yeni arayüzde hala bulunabiliyor, ancak bunları üstteki arama kutusunu kullanarak aramanız gerekiyor. Dilerseniz, her zamanki gibi Facebook sayfalarına "doğrudan mesaj" gönderebiliyorsunuz.
Facebook, mesajlaşma uygulamasıyla sıkı bir rekabet içerisinde ancak firmanın bu alanda WhatsApp gibi bir uygulaması da var. Bu alanda Apple, iMessage ile öne çıkarken Google, SMS'i geliştiren RCS'yi yaygınlaştırmaya çalışıyor.
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