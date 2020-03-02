Twitter'dan Çakma Hesaba "Mavi Tik"

Gerçekte olmayan Andrew Walz, Twitter'ın "doğrulanmış hesap" etiketini almayı başardı. Yapay zeka ile oluşturulan bir fotoğrafı kullanan bir ABD kongre adayı profili, CNN Business'e göre bir genç tarafından 25 dakikada hazırlandı. Twitter, gerçekte olmayan Andrew Walz'ın hesabına mavi onay işaretini ekledi.
Yaşı küçük olduğundan ismi açıklanmayan öğrenci, Andrew Walz'in bilgilerini Ballotpedia adlı bir web sitesine yükledi. Bu web sitesi, Amerikan siyasi adaylarının kaydını tutan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yönetiliyor. Twitter'ın adaylar ve kampanyalarını takip etmek için web sitesiyle geçen sene ortaklık kurduğu belirtiliyor. Ballotpedia'nın Andrew Walz'ın bilgilerini Twitter'a sağlamasıyla sahte kişiliğin onaylandığı anlaşılıyor. Üstelik hesabın bu sırada (26 Şubat) itibariyle sadece 10 takipçiye sahip olduğu belirtiliyor.
Halk arasında "mavi tik" olarak adlandırılan mavi doğrulama rozeti, hesabın gerçek olduğunu göstermek için kullanılıyor. Twitter, bu rozeti kullanıcılara vermeden önce bir değerlendirme yapıyor. Ancak öğrenci, Twitter'ın herhangi bir kimlik bilgisi istemediğini söylüyor.
Bu olaydan çıkan sonuç, mavi işaretlere gözünüz kapalı güvenmemeniz gerektiği. Takip ettiğiniz hesapların gerçek kişilere ait olduğundan emin olmak için kendi araştırmanızı yapmanızda da fayda var.
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