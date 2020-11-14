Facebook Messenger'a Yeni Mod: Vanish Mode ile "Kaybolan Mesajlar" Geliyor

Uzun zamandır beklenen bir özellik daha, Facebook Messenger'a en sonunda geliyor. Vanish Mode, Bakın Facebook Messenger'a nasıl bir yetenek katacak...

Facebook'a yeni mesajlaşma özelliği geliyor

Facebook, Snapchat'ten aldığı ilhamla, Messenger ve Instagram'da bir güncelleme gerçekleştiriyor. Şirket, Vanish Mode ile mesajlaşma uygulamasında kaybolan sohbetler gönderebileceğinizi duyurdu. Bu yeni özellik ilk olarak Eylül ayında, Facebook'un Messenger ve Instagram için platformlar arası mesajlaşmayı tanıtmasıyla ortaya çıkmıştı. Vanish mode, alıcı tarafından görüntülendiğinde veya bir sohbet penceresini kapattığınızda kaybolan metinler, resimler, emojiler ve çıkartmalar göndermenize izin veriyor.

Vanish Mode'u kullanmak için yapılması gereken tek şey, bir sohbet esnasında ekranı yukarı kaydırmak. Normal sohbete geri dönmek için ise tekrar ekranı kaydırmak yeterli oluyor. 

Bu özellik sadece bağlantıda olduğunuz arkadaşlarınızla gerçekleştirdiğiniz sohbetlerde geçerli. Sohbet esnasında karşı taraf ekran görüntüsü alırsa, sizi uyarıyor. Sohbetleri engelleme veya şikâyet etme gibi seçenekler de sunuluyor.

Vanish Mode şu anda sadece Amerika'daki kullanıcılar için geçerli, yakında daha geniş bir bölgeye yayılacağı düşünülüyor. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Türkiye Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç için geri sayım
A101 19 Kasım 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Piranha tablet sürprizi
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
"Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu
Günün En çok Okunanları
M1 İşlemcili MacBook Air, Performansıyla MacBook Pro'yu Ezdi Geçti
COVID-19 Aşısı Çalışmaları Devam Ederken, COVID-19 Spreyi Sürprizi Geldi
OPPO, INNO DAY 2020 Etkinliğinde Üç Konsept Ürünü Tanıtacak
Evrendeki Kayıp Madde, 20 Yıllık Veriler Arasında Bulundu
MediaTek'in HyperEngine Oyun Teknolojili G Series Ürün Ailesi ve Türkiye'de

 

 