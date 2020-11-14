Facebook Messenger'a Yeni Mod: Vanish Mode ile "Kaybolan Mesajlar" Geliyor

Facebook, Snapchat'ten aldığı ilhamla, Messenger ve Instagram'da bir güncelleme gerçekleştiriyor. Şirket, Vanish Mode ile mesajlaşma uygulamasında kaybolan sohbetler gönderebileceğinizi duyurdu. Bu yeni özellik ilk olarak Eylül ayında, Facebook'un Messenger ve Instagram için platformlar arası mesajlaşmayı tanıtmasıyla ortaya çıkmıştı. Vanish mode, alıcı tarafından görüntülendiğinde veya bir sohbet penceresini kapattığınızda kaybolan metinler, resimler, emojiler ve çıkartmalar göndermenize izin veriyor.
Vanish Mode'u kullanmak için yapılması gereken tek şey, bir sohbet esnasında ekranı yukarı kaydırmak. Normal sohbete geri dönmek için ise tekrar ekranı kaydırmak yeterli oluyor.
Bu özellik sadece bağlantıda olduğunuz arkadaşlarınızla gerçekleştirdiğiniz sohbetlerde geçerli. Sohbet esnasında karşı taraf ekran görüntüsü alırsa, sizi uyarıyor. Sohbetleri engelleme veya şikâyet etme gibi seçenekler de sunuluyor.
Vanish Mode şu anda sadece Amerika'daki kullanıcılar için geçerli, yakında daha geniş bir bölgeye yayılacağı düşünülüyor.
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