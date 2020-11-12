Facebook'taki videolara reklam ekleme özelliği geliyor! Nasıl olacak?

Facebook, platformda video yayınlayan üreticilere reklam ekleme özelliği sunuyor. Artık yayıncılar video içeriklerine kısa reklamlar ekleyerek para kazanabilecek.

Facebook'taki videolara reklam ekleme özelliği geliyor!

Facebook'tan bugün yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre yayın içi reklamları Türkiye'de hayata geçirildi.

Facebook'un bu yeni özelliğiyle artık Türkiye'deki video içeriği yayıncıları ve üreticileri, platformda yer alan video içerikleri yayınlamadan önce, yayın sırasında veya sonrasında kısa reklamlar ekleyebilecek ve para kazanacak.

Videolara Reklam Yerleştirebilecekler

Sayfası yayın içi reklamları kullanmaya uygun olan video içeriği üreticileri ve yayıncıları, bu reklamları İçerik Stüdyosu'ndan yöneterek belirli videolara yerleştirilebilecek veya Facebook sayfalarındaki tüm videolar için etkinleştirebilecek.

facebook

Facebook Medya Ortaklıkları Yöneticisi Eren Sağır, özellikle koronavirüs pandemisi döneminde pek çok kişinin Facebook platformunda yer alan video içerikler üzerinden bağlantı kurabildiğini ve topluluk hissini yaşayabildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Facebook Videoları Üreticilere Gelir Elde Etme Fırsatı Verecek"

"Video, Facebook'taki en popüler içeriklerin başında geliyor. Türkiye'deki profesyonel yayıncıların, dizileriyle dünyada ün kazanmış yapımcıların, habercilerin, spor kulüplerinin, içerik üreticilerinin ve milyonlarca kullanıcımızın da en ilgi çekici videolarını paylaşmak için Facebook'a geldiğini görüyoruz. Bu durum bize video gelir dağılımı programımızı Türkiye'ye de getirmemiz için ilham verdi. Facebook videolarının, Türkiye'deki tüm video içerik üreticileri için yeni bir gelir elde etme fırsatı yaratacak olmasından ötürü çok heyecanlıyız."

Kriterler

Facebook Yayın İçi Reklamlar Hakkında sayfasından, yayın içi reklamlara uygunluk kriterleri ve İçerik Stüdyosu'nu kullanmaya başlama ile ilgili daha fazla ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

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