Facebook (Meta), Sanal Dünya İçin Fiziksel Mağaza Açmak İstiyor!

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un Meta olarak yeniden markalaşma sürecine girmesi ve yeni sanal platform olan MetaVerse'ün tanıtılması ile beraber tüm okları üzerine çeken Mark Zuckerberg, yeni bir dünyanın kapılarını araladıkları müjdesini veriyor. Ancak buna karşın halen "fiziksel dünyaya" ihtiyacı var gibi. Zira Meta, fiziksel satış noktaları açmaya hazırlanıyor.
Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik gibi teknolojiler her ne kadar heyecan verici olsa da elbette bu sanal dünyalara girebilmek için birtakım fiziksel alet edevata ihtiyacımız var. Bunlardan biri ise Oculus Quest olarak da bilinen ve yakında isim değişikliği ile Meta Quest olarak anılacak olan sanal gerçeklik başlıkları ile ek aksesuarları. Haberler göre Meta, yeni fiziksel mağazalar açarak, insanların bu noktalarda deneyim yaşamalarını ve bu cihazları satın almalarını sağlayacak.
Meta'nın bu planı işlerse, ilk perakende / deneyim mağazası Realty Labs ofisinin de bulunduğu Kaliforniya / Burlingame'de açılacak. Projenin daha sonra çeşitli ülke ve bölgelerle genişlemesi bekleniyor.
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