İddialar Gerçek Oldu, Facebook'un Adı Resmi Olarak Değişti!

Bir süre önce Facebook'un adını değiştireceği hakkında ciddi iddialar ortaya atılmıştı. Ve şimdi bu iddialar gerçek oldu; Facebook'un adı değişti. Yeni isim ve bundan sonra olacaklar haberimizde...