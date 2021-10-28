İddialar Gerçek Oldu, Facebook'un Adı Resmi Olarak Değişti!

Bir süre önce Facebook'un adını değiştireceği hakkında ciddi iddialar ortaya atılmıştı. Ve şimdi bu iddialar gerçek oldu; Facebook'un adı değişti. Yeni isim ve bundan sonra olacaklar haberimizde...

Facebook'un Adı Resmi Olarak Değişti!

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