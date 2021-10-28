İddialar Gerçek Oldu, Facebook'un Adı Resmi Olarak Değişti!

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Perşembe günü şirketin Connect etkinliğinde şirketin yeni adının Meta olacağını resmi olarak duyurdu. Zuckerberg, "Biz bağlantı kurmak için teknoloji oluşturan bir şirketiz. Birlikte, sonunda insanları teknolojimizin merkezine koyabiliriz. Ve birlikte, çok daha büyük bir yaratıcı ekonominin kilidini açabiliriz" dedi. Zuckerberg, sözlerine şöyle devam etti: "Kim olduğumuzu ve neyi inşa etmeyi umduğumuzu yansıtmak için çalışıyoruz. Facebook adının şirketin şu anda yaptığı her şeyi tam olarak kapsamadığı ve hala tek bir ürünle yakından bağlantılı olduğu açık. Ama zamanla, umarım bir metaverse şirketi olarak görülürüz."
Zuckerberg, Twitter kullanıcı adı @meta'nın ve meta.com'un sahibi konumunda. Ve şimdi bu alan adı, Facebook'ta değişiklikleri özetleyen bir karşılama sayfasına yönlendiriliyor. Yeni isme geçiş, Zuckerberg'in metaverse inşa etme planlarına odaklanmak ve sadece bir sosyal medya şirketi olarak bilinmekten uzaklaşmak için yapılıyor. İsim değişikliğinin geleceği kısa süre önce haberlere konu olmuştu.
2015 yılında Google da benzer bir isim hamlesi yapmış, tüm çalışma kollarını Alphabet çatısı altında toplamıştı. Facebook için de durum böyle olacak. Facebook sosyal ağı aynı isimle varlığını koruyacak ve Meta'nın bir kolu olacak. Aynı şekilde Instagram, WhatsApp ve Oculus da Meta'ya katılacak.
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