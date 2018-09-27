Facebook, Oculus Quest'i Tanıttı!

Facebook, kendi başına çalışabilen yeni VR başlığı Oculus Quest'i nihayet ortaya çıkardı!

Facebook, Oculus Quest'i Tanıttı!

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