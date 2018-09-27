Facebook, Oculus Quest'i Tanıttı!
Facebook, kendi başına çalışabilen yeni VR başlığı Oculus Quest'i nihayet ortaya çıkardı!
Facebook ve Oculus, kendi başına çalışabilen sanal gerçeklik başlığı Oculus Quest'i en sonunda tanıttı. Daha önce Project Santa Cruz adıyla bilinen başlık, PC veya akıllı telefon olmadan, tam anlamıyla bağımsız biçimde çalışıyor.
Altı derecelik özgür izleme (6DOF) yeteneğine sahip olan başlık, Touch kontrolleriyle geliyor. Karşılaştırma açısından geçen sene tanıtılan bağımsız başlık Oculus Go'nun sadece üç dereceyi, yani 3DOF'yi desteklediğini söyleyelim. Oculus Quest, başlık üzerinde bulunan ultra-geniş sensörleri kullanıyor ve bulunduğunuz ortamı analiz ederek çalışıyor. Facebook'a göre çıkış tarihinde 50'nin üzerinde oyun ve deneyim sunulacak.
Oculus Quest, oda sensörlerini kullanmaksızın başlığı izlemek için Oculus Insight adlı bir teknolojiden faydalanıyor. Insight, dört ultra-geniş sensör yardımıyla odayı tarıyor ve bir harita çıkarıyor. Ardından başlığın içindeki jiroskop, ivmeölçer gibi sensörler yardımıyla hareketleriniz, bire bir şekilde izleniyor. Facebook VR şefi Hugo Barra'ya göre Oculus Insight, birkaç odalık alanda güvenli bir oyun alanı sunuyor. Bu sayede cihazı alıp evde dolaşabiliyor, arkadaşınızın evine gidebiliyorsunuz. Dolaştığınız yerler, cihaz tarafından hatırlanıyor.
Oculus, oyun alanı olarak Oculus Home'a eklemeler yapacağını ve kişiselleştirilebilir ortamları çoğaltacağını da duyurdu.
Zeynel A. Öztürk
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