Facebook, Ödeme Sistemi Facebook Pay'ı Duyurdu

Facebook, kendi uygulamaları ve hizmetleri üzerinde kullanabileceğiniz ödeme sistemi Facebook Pay'ı duyurdu.
Facebook Pay, mağazadan alışveriş yapma, hayır işlerine bağış yapma ve arkadaşlara para gönderme gibi farklı deneyimler arasında bir tutarlılık oluşturmak istiyor. Yeni hizmet, Facebook Pay'a kendi ödeme yönteminizi ekleyerek ödeme yapmayı kolaylaştırıyor. Bu sayede gerçek ödeme bilgilerinizi hizmetlere ve uygulamalara vermeden ödeme yapabiliyorsunuz. Facebook, ABD'de gerçek zamanlı tüketici desteği de sunuyor.
Bu hafta ABD'de kullanıma açılacak olan Facebook, oyun içi satın almalar, fon toplayanlar, etkinlik bileti satın almak, Messenger'daki kişiden kişiye ödemeler için kullanılabilecek. Hizmet zamanla başka ülkelere de genişleyecek ve WhatsApp, Instagram'a gelecek.
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