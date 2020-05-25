Facebook, Şimdi de Workplace Rooms'u Duyurdu

Facebook, 50 kişinin videolu sohbet yapmasına izin veren Messenger Rooms'u geçen hafta duyurmuştu. Şimdi ise sosyal dev, benzer bir işlevi daha, Workplace Rooms'u resmi olarak duyurdu.
Workplace Rooms, aynı Messenger Rooms gibi 50 kişinin katılabildiği bir sanal alan sunuyor. Workplace, toplantı süresine herhangi bir kısıtlama getirmiyor ve üstelik Workplace hesabı olmayanlar toplantıya katılabiliyorlar. Yeni araç, kurumsal müşteriler için özelleştirilmiş bir Messenger Rooms olarak düşünülebilir.
Workplace'in sahip olduğu ek özellikler arasında, mobil cihazlardan ve bilgisayarlardan canlı yayın yapmaya yarayan Live Producer, ekran paylaşma yeteneği, anketler ve fazlası var.
Workplace'in, Facebook Portal'a da cihaz kamerası üzerinden canlı yayın yapma ve ses araçları gibi yeni işlevler ekleyeceği belirtiliyor. Workplace akışlarını canlı izleyebilme işlevi, haziran ayında Portal'a da gelecek.
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