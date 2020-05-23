Galaxy Note 20 Nasıl Olacak? İlk Çizimler İnternette Göründü

Samsung'un merakla beklenen sıradaki amiral gemisi telefonu Galaxy Note 20'ye ait çizimler, ilk kez bu kadar net ve detaylı bir biçimde ortaya çıktı..

Galaxy Note 20'den İlk Çizimler Sızdı

Yeni bir sızıntı sayesinde Galaxy Note 20'nin nasıl görüneceği konusunda artık bir fikrimiz var. Çizimlerin kaynağı pek tanınmıyor, ancak Samsung'un telefonunu ilk kez gösterdiğinden yok saymamız zor.

Çizimlerde ilk fark edilen detaylar arasında ses düğmelerinin sağ kenara taşınmış olması var. Bu değişiklik, Note 20'yi diğer tüm Samsung telefonlarıyla tutarlı bir hale getirebilir. Bunun yanında S Pen'in de yer değiştirdiği ve sol tarafa geçtiği görünüyor. Ancak kaynak, bu değişikliklerin henüz tam olarak doğrulanmadığının altını çiziyor, yani S Pen'in yerinde kalma ihtimali de var.

Kameraların tasarımı Galaxy S20'ye oldukça benziyor ancak üst seviye periskop zum lensinin çizime dahil edilmiş olması, çizimler hakkında şüpheye neden oluyor. S20 Ultra'da bulunan bu lensin her iki Galaxy Note 20 modelinde bulunma ihtimali düşük.

Ölçüleri 161.8 x 75.3 x 8.5 mm olacağı söylenen telefon, bilgiler doğruysa Note 10'dan 0,6 mm daha kalın.

Bilgiler makul gibi görünse de, gerçeği ne kadar yansıttığını bilmiyoruz. Galaxy Note 20'nin tanıtımına birkaç ay olduğundan, Samsung'un tasarımda değişiklikler yapması mümkün. Bu yüzden telefonla ilgili tüm sızıntılara bir miktar şüpheyle bakmakta fayda var.

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