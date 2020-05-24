iPhone 12 İçin Yeni İddialar Gelmeye Devam Ediyor

iPhone 12'nin kamerası, en azından bu özelliği ile, iPhone 11'in kamerasından daha iyi olabilir. Yeni iddialar, iPhone 12 kameraları hakkında bakın neler söylüyor.

iPhone 12'nin Kamerası, Bu Yönden Daha İyi

iPhone 12'nin tüm modellerinde kamera geliştirmelerinin yapılması şaşırtıcı olmayacak. Bu geliştirmelerden biri, daha iyi geniş açılı sensör olabilir.

Tedarik zincirini kaynak gösteren DigiTimes'a göre "tüm yeni iPhone'lardaki geniş açılı lensler, 6P'den 7P'ye yükseltilecek". 7P, 7 parçalı lens anlamına geliyor ve bu, sapma ve bozulmayı azaltabilir. Ancak bunun bir garantisi de yok. Yine de Apple'ın lensi değiştirmesinin resim kalitesini artırmaya yönelik bir hamle olduğunu düşünebiliriz.

Site, kamera sayısıyla ilgili daha önce duyduğumuz iddiaları tekrarlıyor. Buna göre 5,4 inç ve 6,1 inç iPhone 12 Max'ta çift lensli kamera bulunurken 6,1 inç iPhone 12 Pro ve 6,7 inç iPhone 12 Pro Max'ta üç lensli kamera yer alıyor.

Sızıntı, iPhone için kamera modüllerini üretecek firmaların arasında Sharp, O-film Tech ve LG Innotek'in olduğunu da ortaya çıkardı.

iPhone 12'nin kameralarının megepiksel sayılarını ve diğer bazı özelliklerini halen bilmiyoruz. Eylüldeki muhtemel tanıtım tarihine kadar bunları konuşacak çok zamanımız olacak.

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