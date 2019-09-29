Facebook, Siyasetçilere Tartışılacak Bir "Kıyak"
Facebook, yanlış bilgilerin yayılması konusunda koyduğu sert kuralları, bu "özel" kesim için gevşettiğini açıkladı!
Facebook, kendi platformu üzerinde yanlış bilgi yaymaya yönelik çalışmalarının siyasetçileri artık kapsamayacağını söyledi. Bir başka deyişle siyasetçilerin gönderileri, "gerçeklik kontrolünden" geçmeyecek; gerçek olmasa bile, firmaya göre önemli olduğundan, platformda karşınıza çıkabilecek.
Facebook'tan Nick Clegg, bir blog gönderisinde "şu andan itibaren politikacıların konuşmalarını, genel bir kural olarak görülmesi ve duyulması gereken, haber değeri taşıyan içerik olarak değerlendireceğiz," dedi. Facebook, Rusya ve İran gibi ülkelerden müdahalelerin olduğu 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinden bu yana yanlış bilgilendirmeye karşı savaştığını göstermeye çalışıyor. Firma bunun için gerçeklik kontrolü yapan kuruluşlarla anlaşmış, gazetelere ilanlar vermişti. Ancak bu son karar, kullanıcılarının tepkisini çekecek kadar ciddi görünüyor.
Facebook ve Twitter gibi sosyal devler, yayınlamaya izin verdikleri ve vermedikleri içeriklerle eleştiriliyorlar. Twitter, haziran ayında yaptığı bir açıklamada siyasetçilerin kuralları çiğneyen mesajlarının üzerinde bir uyarı göstereceğini, kullanıcıların bu uyarıyı geçtikten sonra tweet'i görebileceğini söylemişti. Bu kural, 65 milyona yakın takipçisi olan ABD başkanı Donald Trump'ı da kapsıyor.
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