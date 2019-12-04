Facebook Sizi İzleyip, Dinliyor mu?

Facebook uygulamasının sizi kamerayla gizlice izleyebildiğine dair dedikodu ve haberleri duydunuz. Peki, bu gerçekten mümkün mü? Facebook, başka neler yapabilir?
Facebook, Kullanıcılarını Gözetleyebilir mi?
Facebook kullanıcısı Joshua Maddux, Facebook uygulamasında haber kaynağında dolaşırken iPhone kamerasının rastgele olarak açıldığını gösteren bir video paylaşmıştı. Başka kullanıcılar da benzer "sorunlarla" karşılaşmıştı.
Kameranın açılması için bir neden olmadığından bu durum, oldukça rahatsız edici. Facebook, "sorunun" varlığını kabul ederken karşı tarafa herhangi bir video veya fotoğraf gönderilmediğini, sorunun giderileceğini söylemişti. Bunun ardından Facebook, App Store'daki uygulamasını hızla güncelledi ve sorunu onardı.
Bunun gerçekten de bir hata olma olasılığı var, ancak yine de gizlilik konusunda geçmişi iyi olmayan Facebook'a güvenmek oldukça zor.
Facebook, Mikrofon veya Kameralarla Sizi İzliyor mu?
Yukarıda bahsettiğimiz durum dışında Faceobok'un böyle bir şey yaptığına dair bir kanıt yok. Firma, şimdiye kadarki tüm gözetleme iddialarını da yalanladı.
Ancak arkadaşınızla bir ürün hakkında konuştuktan sonra aynı ürünün "sihirli" olarak bir reklam şeklinde karşınıza çıkması, haklı olarak şüphelere neden oluyor. Bu durumda Facebook'un sizi gizlice dinlediği veya izlediği izlenimini edinmeniz mümkün.
Facebook'un Sizi Dikizlemeye İhtiyacı Yok
İşin doğrusu, Facebook'un size isabetli reklam gösterebilmesi için kamerayla sizi izlemesi veya konuşmalarınızı dinlemesi şart değil. Firma, bulunduğunuz konum ve ilgi alanlarınız sayesinde hakkınızda birçok şeyi zaten biliyor. Uygulama yeni bir konuma gittiğinizi algıladığında, size tatil veya yolculukla ilgili ürünleri göstermeye başlıyor.
Facebook'un Sizi Takip Etmesini Durdurun
Facebook sizi kamerayla gözetlemiyor olsa bile, hakkınızda bilgi toplayıp bir profilinizi oluşturması sinir bozucu olabilir. Bundan kurtulmanın birkaç yolu var.
En sağlam yol, Facebook hesabını silip, Facebook uygulamalarını telefonunuzdan kaldırmak. Bu durumda Facebook hesabınızı devre dışı bırakmak yerine tamamen silmeniz (ve çerezleri temizlemeniz) gerekecek, çünkü firma hesabınız kapalıyken hakkınızda bilgi toplamaya devam edebiliyor.
Facebook'tan ayrılmayı göze alamıyorsanız, Disconnect veya Facebook Container gibi eklentilerle izleme kodlarını engelleyebilirsiniz.
Bunlara ek olarak Facebook'un gizlilik ayarlarını gözden geçirmenize fayda var. Firmanın hakkınızda bilgi toplamasını durdurmanın bir yolu sunulmasa da, bu ayarların ne durumda olduğunu kontrol etmenizi öneriyoruz.
Son olarak Facebook uygulamasının kamera ve mikrofon izinlerini geri çekerek uygulamanın sizi izleme olasılığını ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak bu durumda Facebook uygulaması içinden doğrudan fotoğraf çekmeniz mümkün olmayacaktır.
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