Facebook, Sizi İzleyip Para Vermek İstiyor
Facebook, yeni uygulamasıyla dileyen kullanıcıları hiç olmadığı kadar yakından izleyip, bunun için para ödemeye başlıyor!
Facebook'un sizi ne ölçüde takip ettiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bunu tam olarak bilmemiz pek mümkün olmasa da, eğer dilerseniz (ve seçilirseniz) her şeyinizi Facebook'un eline teslim edebilirsiniz. Üstelik bunun için para kazanabilirsiniz.
Sosyal devin yeni uygulaması Facebook Study, telefonda yaptığınız her hareketi takip ediyor ve bunun karşılığında size ödemede bulunuyor. Firmanın duyurusuna göre uygulama, "ödül tabanlı piyasa araştırma programlarına" odaklanıyor. "Pazar araştırma programı" sözcükleri, "verinizin çalınması" ve "onaylanmış zararlı" ibarelerinin parlak bir kılıfa sokulmuş hali. Tabi ki firma, bu gerçekleri basın bildirisinde bu şekliyle söylemek istemiyor.
Sisteme herkes dahil olamıyor, Facebook'un hizmete yönelik reklamını görenler, reklama dokunup kaydolabiliyor. Bunun ardından Facebook, hangi katılımcıların programa katılabileceğini seçiyor.
Uygulamayı indirmeyi başarırsanız, Facebook telefonunuzda hangi uygulamaları kullandığınızı, hangisini ne kadar süreyle kullandığınızı, uygulamalarda ne yaptığınızı ve nerede yaşadığınızı izliyor. Firma, hizmet karşılığında ne kadar para ödeyeceğini açıklamadı, bu nedenle bol miktarda para dağıtıp dağıtmayacağı konusunda bir fikrimiz yok. Dağıtılacak paranın miktarı, ayda sadece ek bir kahve almanızı sağlayacak kadar küçük de olabilir.
Uygulama şu an sadece ABD ve Hindistan'da hizmete sunuluyor, ancak firma veri toplamayı sevdiğinden diğer ülkelere açılması şaşırtıcı olmayacak.
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