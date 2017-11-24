Facebook, Snapchat'in Streak'ini de Kopyalıyor!
Facebook'un test ettiği yeni özellik, şaşırtıcı olmayan bir biçimde, yine akıllara Snapchat'i getiriyor!
Facebook, bir süredir Snapchat'i hem Instagram'da hem de doğrudan Facebook'ta adeta taklit ediyor. Bu yüzden yine bunu yapıyor olması pek şaşırtıcı değil. Bu kez firma, Messenger için Snapchat'in streak özelliğine benzer bir şey üzerinde çalışıyor. Streak'ler, emoji ödülleriyle gelen, arkadaşlar arasında direkt olarak gönderilip alınabilen snap'ler.
Twitter kullanıcısı @CaseSandberg bu deneyi görmüş, ayrıca şu anda Facebook, testi Mashable'a doğrulamış bulunuyor. Facebook, bunun arkadaşlarınız hakkında ilginç özellikler toplamak için bir yol olduğunu söylüyor, ama gerçekte açıkça sadece daha çok kullanıcı çekmek için yapılan kopya bir özellik.
Streak'ler, başından beri Snapchat'te popüler, özellikle de gençler emoji toplamak için delice bu özelliği kullanıyor. Bunların bağımlılık yapıcı doğası, Snapchat'in nasıl günlük 178 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardığını açıklayabilir.
Instagram "kopya çektiği" özellikleri başarıyla uygulamış olsa da, Facebook için bu geçerli değil. En son ne zaman bir Facebook Hikayesi izlediniz? Yanılıyor olabiliriz ve streak'ler, Messenger'da çok tutabilir de.
H. Hüseyin Öztürk
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