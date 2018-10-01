Facebook Telefon Numaranızı Reklam İçin Kullanıyor

Facebook'un yeni reklam geliri elde etme yöntemi "bu kadarı da olmaz" dedirtti!

Facebook Telefon Numaranızı Reklam İçin Kullanıyor

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