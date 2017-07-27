Facebook Televizyonu Çok Yakın Olabilir!
Gelen son haberlere göre, ilk Facebook TV serileri sandığımızdan çok daha yakınımızda...
Facebook'un bir sonraki sürprizi olarak, kendi özel internet televizyonunu açmayı düşündüğü haberlerini duymuştuk. Görünüşe bakılırsa sosyal medya devi ilk TV programını önümüzdeki ay gibi yakın bir zamanda sunacak.
Habere göre Facebook'un TV girişimi için, hem kısa - ucuz eğlenceli seriler, hem de yüksek bütçeli seriler geliştiriliyor. Ortakların tamamlanmış ilk bölümlerini şu an göndermeleri isteniyor.
Facebook'un TV'si söylenenlere göre kullanıcıların oluşturduğu içerikle orijinal içeriğin karışımından oluşacak ve Haber Kaynağı'ndan farklı bir sekmede açılacak.
Facebook'un video kanalından ne bekleyeceğimize gelince... Kaynakların Bloomberg'e söylediğine göre firma, Netflix, HBO veya Showtime gibi çok yüksek kalite içerik yerine daha YouTube tarzı videolara yönelecek.
Facebook, TV-tarzı içerik planlarını henüz resmi olarak halka açıklamadı. Ama Facebook Live'daki gayretini ve reklam geliri peşindeki genel çabasını düşününce, firmanın internet videosu konusunda hevesli olduğu ve bu konuda ilerleyeceği aşikar.
H. Hüseyin Öztürk
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