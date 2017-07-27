Facebook Televizyonu Çok Yakın Olabilir!

Gelen son haberlere göre, ilk Facebook TV serileri sandığımızdan çok daha yakınımızda...

Facebook televizyonu çok yakın olabilir!

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