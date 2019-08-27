Facebook, Threads Adlı Bir Mesajlaşma Uygulaması Geliştiriyor
Facebook'un sadece "yakın arkadaşlarınızla" kullanacağınız ve konum gibi özel bilgilerinizi paylaşacağınız bir uygulamayı test ettiği ortaya çıktı!
Facebook'un en yakın arkadaşlarınızla bilgi paylaşmaya yönelik bir uygulama geliştirdiği ortaya çıktı. Threads adlı uygulama, iddiaya göre Instagram'ı tamamlayan bir niteliğe sahip olacak.
The Verge'ün raporuna göre Threads, "konum, hız ve kalan pil" gibi bilgileri otomatik olarak paylaşmanıza izin verecek. Bunların yanında sosyal medyadaki fotoğraf ve metin paylaşımlarınızı da otomatik olarak iletecek. Test aşamasındaki uygulama, Instagram'daki "yakın arkadaşlarınız" listesiyle kullanılacak. Uygulamanın ne zaman piyasaya sürüleceği ise belli değil.
Firma bu senenin başlarında kamera uygulaması Direct'e olan desteğini kesmişti. Snapchat'a benzeyen uygulama, 2017'de ortaya çıkmış, Türkiye dahil birkaç ülkede test dilmişti. Ancak uygulama, herkese açılmadan önce iptal edildi.
Facebook'un WhatsApp, Messenger ve Instagram'ı bir araya getirme planları da var. Uygulamalar ayrı kalacak olsa da, tek bir mesajlaşma platformu veya protokolü üzerinde birleştirilecek. Bunun uçtan uca şifreli WhatsApp mesajlarınızın gizliliğini nasıl etkileyeceği ise şimdilik bilinmiyor.
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