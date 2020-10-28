Facebook, Ücretsiz Web Sitesi Oluşturma ve Barındırma Araçları Sunacak

Facebook kendi hosting ve web sitesi oluşturma servisini devreye sokarak bu alandaki Wix ve Godaddy gibi devlerle mücadele etmeye karar verdi.

Facebook'tan, Wix ve Godaddy'yi Korkutan Adım

Facebook, küçük ve orta ölçekli firmaların ilgisini çekmesi muhtemel yeni bir barındırma (hosting) hizmeti de dahil olmak üzere, iş araçları paketine daha fazla yatırım yapmaya başladı. Her ne kadar Facebook Barındırma Hizmetleri ile ilgili ayrıntılar şu anda zayıf olsa da, sosyal ağ devinin hizmeti önümüzdeki aylarda sunmak için ortaklarıyla sıkı bir şekilde çalıştığı biliniyor.

Facebook blogunda, "İşletmelerin çeşitli teknoloji ihtiyaçları var ve uzaktan çalışma arttıkça müşteri iletişimlerini barındırmak ve yönetmek için birlikte çalıştıkları şirketlerde seçim yapmak istiyorlar. Bu nedenle, önümüzdeki aylarda, son iki yıldır birlikte çalıştığımız çözüm sağlayıcılarıyla ortaklıklarımızı genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca, işletmelerin WhatsApp mesajlarını Facebook'un sunmayı planladığı barındırma hizmetleri aracılığıyla yönetmeleri için yeni bir seçenek sunacağız" açıklaması yapıldı.

Facebook, özellikle WhatsApp for Business aracılığıyla daha fazla ticari müşteri çekmek için çalışıyor. Kısa bir süre önce, bireylerin doğrudan WhatsApp sohbetleri üzerinden alışveriş yapabileceği bir sistem başlatmış, perakendecilerin bunu mevcut e-ticaret çözümlerine entegre etmelerini de kolaylaştırmıştı.

TechCrunch'ın haberine göre Facebook, yeni barındırma hizmetinin işletmelere ücretsiz olarak sunulacağını ve WhatsApp Business API kullanmak isteyen şirketlerin üzerinden mali yükü kaldıracağını duyurdu. Facebook'un geniş veri merkezi ve çevrimiçi altyapısı, yeni bir barındırma sağlayıcısı arayan firmalar için cazip bir seçenek oluşturacak gibi görünüyor. Bu arada, Facebook'un yeni barındırma platformu hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkması beklenirken, diğer web sitesi kurma ve barındırma şirketleri bu yeni hizmetin ne kadar büyük bir tehdit oluşturabileceğini tahmin etmeye çalışıyorlar.  

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