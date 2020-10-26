Ölünce Facebook Hesabı da Ölüyor mu?

Ölüm sonrasında dijital hayatımızdaki izler ne olacak ve kim takip edecek? Siber güvenlik kuruluşu ESET'ten Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe, bu rahatsız edici ama düşünülmesi gereken konuya dikkat çekiyor.