Facebook ve Google'ın İmzalandığı Anlaşma, İki Devi Zor Durumda Bırakabilir

Tekelcilik suçlamaları nedeniyle Google ve Facebook'un başında dolaşan kara bulutlar, ortaya çıkan bu yeni detaylarla birlikte daha da kararacak gibi görünüyor.

Facebook ve Google'a Yeni Darbe

Facebook ve Google'a karşı açılan tekelcilik davalarının geleceğini pek de iyi etkilemeyecek bir iddia söz konusu. New York Times, Google'ın 2018'de Facebook'la yaptığı ve reklam rekabetini azalttığı iddia edilen "dostluk anlaşmasının" detaylarını yayınlamış durumda. Bu anlaşma, iki devin tekelcilik davalarında birbirbirlerini desteklemelerini de içeriyor.

Anlaşma sonucunda Facebook'a sitelerin aynı anda birden fazla borsadan reklam alanı teklifleri talep edebildiği bir ortamda avantaj verilmesini sağlıyor. Karşılığında Facebook'un Google'ın bu reklamları satmaya yönelik Open Bidding yaklaşımını desteklemesi bulunuyor.

Times'ın haberine göre bu anlaşma, Facebook'a kendine özgü avantajları sağlıyor. Facebook, reklamlar için teklif vermek, reklamları barındıran sitelerle doğrudan faturalandırma anlaşmaları yapmak ve Google'dan reklam kitlelerini anlamak için yardım almak gibi seçeneklere sahip oluyor. Facebook, anlaşmanın bir parçası olarak, reklam açık artırmalarının en az yüzde 90'ına teklif verebiliyor ve yılda 500 milyon dolara kadar minimum harcamayı garanti ediyor.

Detayları ortaya çıkartılan bu anlaşmanın, tekelcilik davalarını ne kadar etkileyeceğini şu anda kestirmek kolay değil. Ama Google ve Facebook için işleri pek de kolaylaştırmayacağı belli gibi görünüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Casper Nirvana X500 inceleme

Huawei FreeBuds Studio

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Ocak 2021 kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı sizi bekliyor
A101 21 Ocak 2021 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, HI-LEVEL TV sürprizi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
ASUS, Yeni Projektörünü ve Taşınabilir Monitörünü Tanıttı
Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı geldi
Twitter'ın Donald Trump'ı Yasaklaması, Sosyal medyada Neleri Değiştirdi?
Görenlerde Korku Hissi Yaratan "Korkutucu Simge'nin" Hikayesi...
Oyun Dünyasından, Kimsenin Hayal Bile Edemeyeceği Başarı

 

 