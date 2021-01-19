Facebook ve Google'ın İmzalandığı Anlaşma, İki Devi Zor Durumda Bırakabilir

Facebook ve Google'a karşı açılan tekelcilik davalarının geleceğini pek de iyi etkilemeyecek bir iddia söz konusu. New York Times, Google'ın 2018'de Facebook'la yaptığı ve reklam rekabetini azalttığı iddia edilen "dostluk anlaşmasının" detaylarını yayınlamış durumda. Bu anlaşma, iki devin tekelcilik davalarında birbirbirlerini desteklemelerini de içeriyor.
Anlaşma sonucunda Facebook'a sitelerin aynı anda birden fazla borsadan reklam alanı teklifleri talep edebildiği bir ortamda avantaj verilmesini sağlıyor. Karşılığında Facebook'un Google'ın bu reklamları satmaya yönelik Open Bidding yaklaşımını desteklemesi bulunuyor.
Times'ın haberine göre bu anlaşma, Facebook'a kendine özgü avantajları sağlıyor. Facebook, reklamlar için teklif vermek, reklamları barındıran sitelerle doğrudan faturalandırma anlaşmaları yapmak ve Google'dan reklam kitlelerini anlamak için yardım almak gibi seçeneklere sahip oluyor. Facebook, anlaşmanın bir parçası olarak, reklam açık artırmalarının en az yüzde 90'ına teklif verebiliyor ve yılda 500 milyon dolara kadar minimum harcamayı garanti ediyor.
Detayları ortaya çıkartılan bu anlaşmanın, tekelcilik davalarını ne kadar etkileyeceğini şu anda kestirmek kolay değil. Ama Google ve Facebook için işleri pek de kolaylaştırmayacağı belli gibi görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın