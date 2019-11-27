Facebook ve Twitter Üzerinden Veri Çaldılar

Facebook veya Twitter hesabınız ile farklı uygulamalarda oturum açan biriyseniz, bu haber canınızı fazlasıyla sıkacak!

Facebook ve Twitter Üzerinden Veri Çaldılar

Facebook veya Twitter hesabınızı kullanarak telefonda başka uygulamalara oturum açtıysanız, kötü niyetli geliştiriciler kişisel bilgilerinize ulaşmış olabilir.

Twitter, web sitesinde paylaştığı bir notta üçüncü parti geliştiricilerin oneAudience adlı bir yazılım geliştirme kiti ile eposta adresi, kullanıcı adı, son tweet'iniz gibi bilgilere ulaşmış olabileceğini söyledi. Facebook da oneAudience sahtekarlığı hakkında bir açıklama yaptı ve kullanıcılarına bir uyarı göndereceğini söyledi.

Twitter, güvenlik açığının kendisinde değil, "daha çok uygulamadaki SDK'lar arasındaki izolasyonun eksikliğinde" olduğunu söylüyor. Firma, sorundan etkilenen herkes ile iletişim kurmayı planladığını söyledi.

Facebook'tan bir yetkili ise ilkelerini çiğneyen tarafların oturum erişimini geri çektiğini söyledi. Firma, verisi ele geçmiş olabilecek 9,5 milyon kişiye uyarı göndermeyi planlıyor.

Cambridge Analytica veri paylaşımı (fiyaskosu) kadar büyük görünmese de, Facebook'taki kullanıcı verilerinin bir kez daha ortaya dökülmüş olma olasılığı, firmanın kullanıcı verilerini güvende tutamadığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Bir başka önemli nokta, Twitter ve Facebook ile oturum açma işlevlerini gözü kapalı kullanmamanız ve hangi bilgilerinizin paylaşılacağına dikkat etmeniz gerektiği.

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