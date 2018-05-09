Facebook Videoları WhatsApp'ta Oynamaya Başladı
WhatsApp, son yeniliği sayesinde Facebook ve Instagram videoları konusunda önemli bir adım attı!
WhatsApp'ta size gönderilen videoları izlerken uygulamayı terk etmenize artık pek gerek kalmayacak. Gelen videolar Facebook ve Instagram'a ait olduğu sürece onları sohbet penceresi içerisinde izleyebileceksiniz.
Yeni işlev bununla da kalmıyor. Videoları dilerseniz resim-içinde-resim modunda izleyebiliyor yani videoyu küçük bir kutucuk içerisine alıp, diğer WhatsApp sohbetlerine bakabiliyorsunuz.
Facebook, uygulamaları arasındaki geçişi daha az fark edilir bir hale getirmek için bir süredir çalışıyor. Firma geçen sene Instagram hikayelerini Facebook'ta paylaşma işlevi sunmaya başlamıştı. Bu senenin başında çıkan bazı raporlar, firmanın Instagram hikayelerini WhatsApp'ta paylaşmaya izin veren bir işlev sunmak için çalıştığını söylüyordu.
Instagram ve Facebook videolarını WhatsApp'ta seyredebilmek, son yılların en büyük gizlilik skandalının ardından Facebook'a ait bu platformları terk etmeyenler için elbette güzel. Şu an iOS kullanıcılarına sunulmaya başlanan güncelleme, henüz Android'e gelmedi.
Zeynel A. Öztürk
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