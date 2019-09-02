Facebook Yapay Zekayı Minecraft'ta Arıyor
Facebook, yapay zeka araştırmalarında kendine oldukça sıra dışı bir yardımcı seçti: Minecraft!
- Ercan Uğurlu
Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook, yeni bir yapay zeka üzerinde çalışıyor. Daha önce geliştirdiği ve Messenger içine konumlandırdığı yapay zeka projesi M'i sonlandıran ve buradaki deneyimlerini farklı platformlarda geliştireceklerini açıklayan şirket, yeni yapay zeka projesi için bu kez Minecraft'ı seçti.
Minecraft halihazırda global çapta fazlasıyla popüler bir oyun ve dünyasında neredeyse sonsuz olasılık barındırıyor. Bu anlamda yapay zeka gelişimi için Minecraft'ın büyük fırsat sunacağını düşünen Facebook geliştiricileri, yeni yapay zeka çalışmalarını Minecraft ile beraber yürütme kararı almış durumda.
Minecraft'ın "sonsuz" dünyasını kullanarak yapay zekanın algoritması üzerinde çalışacak olan Facebook, böylece oyuncuların asistandan isteyebileceği talepler doğrultusunda yapay zekanın nasıl yol izleyebileceğini görecek.
Örneğin oyuncu yapay zekadan, 15 blok yüksekliğinde bir kule inşa etmesini ve üzerine de gülen bir surat koymasını istediğinde, asistan hemen bunun üzerinde çalışmaya başlayacak, ancak arada oyuncu asistana müdahale ederek, mesela tüm blokları kırmızı yapmasını isteyecek. Bunun gibi çeşitli varyasyonlar ile yapay zekanın hızla geliştirilebileceğini düşünen Facebook, bakalım bu işte başarılı olabilecek mi...
Eğer konu ile ilginizi çektiyse, buradan araştırmanın tam metnine erişebilirsiniz.
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