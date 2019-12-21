Facebook, Yeni Bir İşletim Sistemi Geliştiriyor!

Sanal gerçeklik alanında önemli bir isim olan Facebook, bu konumunu gelecekte de korumak için çalışıyor. Bu kapsamda firma, Windows NT'nin eski yöneticisi Mark Lucovsky'yi yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışmak üzere görevlendirdi. Amaç, sanal gerçeklik alanında etkili kalabilmek için Android ve iOS gibi diğer firmaların platformlarına bağlı olmaktan çıkmak.
Yazılım alanındaki yatırımlarla yetinmeyen Facebook, 2020'nin ikinci yarısında, kendi tesislerinin yakınında, Burlingame'de 4.000 çalışana ev sahipliği yapacak yeni bir AR (artırılmış gerçeklik) ve VR (sanal gerçeklik) ofisi açacak. Ofiste herkesin erişebileceği bir alanın olacağı, burada AR ve VR ürünlerinin satılabileceği söyleniyor.
Facebook, sadece Oculus cihazları satmayı planlamıyor. Ray-Ban ile akıllı gözlükler üzerinde çalışan firma, daha önce Microsoft HoloLens'e benzer bir artırılmış gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Sosyal dev, sözcükleri siz söylemeden anlayabilen, beyin arayüzü içeren cihazlar üzerinde dahi çalışıyor. Bununla birlikte bu cihaz, buzdolabı boyutlarından avuç içine sığacak boyutlara küçültülmüş olsa da, henüz gerçek bir ürün olarak satılacak durumda değil.
Halen emekleme aşamalarında olan AR pazarının büyüme hızı, biraz yavaş gibi görünüyor. Bu yüzden Facebook'un AR'ye şu noktada büyük bir yatırım yapması şaşırtıcı gelebilir. Ancak AR gelecekte hayatımızı saracaksa, adımları ilk atan firma olmanın önemi büyük ve firma, muhtemelen bu nedenle harcama yapmaktan çekinmiyor. Facebook'un AR yatırımlarının ne kadar işe yarayacağını elbette zaman gösterecek.
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