Facebook, Yeni Logosunu Ortaya Çıkardı

Facebook, ürünleriyle şirketini birbirinden ayırmayı sağlayacak yeni logosunu gösterdi!

Facebook, Yeni Logosunu Ortaya Çıkardı

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a kendi ismini yerleştirmek istediğini ağustosta açıklamıştı. Firma henüz bu uygulamaların adını değiştirmese de, bir dizi yeni logoyu gösterdi.

Yenilenen Facebook logoları, önümüzdeki haftalarda Facebook'un ürünlerinde ve reklam içeriklerinde kullanılmaya başlanacak. Firma, yeni bir kurumsal web sitesi de hazırladığını söylüyor. Yeni kurumsal Facebook logosu, yuvarlak kenarları ve büyük harfleriyle öne çıkıyor. Logodaki renkler, Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp gibi farklı markaların renklerini temsil ediyor.

Sosyal devin ilk kurulduğundan beri kullandığı mavi Facebook logosunu farklı uygulamalarda değiştirmek istemesi şaşırtıcı değil. Firma, farklı hizmetlerinde bir süredir "From Facebook" (Facebook'tan) ibaresini metin olarak gösteriyordu. Yeni logonun insanların kafasındaki Facebook imajını değiştirip değiştirmeyeceğini zaman gösterecek.

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