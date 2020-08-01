Facebook'tan Yeni Nostalji Uygulaması E.gg Geliyor

Facebook, 1990'ların internetini yeniden canlandırmayı amaçlayan ilginç bir uygulamayı ortaya çıkarıyor! İşte E.gg...

Facebook'tan Nostalji Uygulaması E.gg

Facebook'un deneysel uygulama geliştirme takımı, sıra dışı görünümlü bir uygulamayla 1990'ların internetini yeniden hayata döndürmeye, "atmosferini yeniden yakalamaya" çalışıyor.

Web sitesinin "Hakkında" sayfası, sitenin genel tasarımından biraz farklı olarak eski Geocities sayfalarına benziyor. Sayfada internetin ilk zamanlarının viral animasyonlarından dans eden bebek GIF'i de var.

"Birçoğumuz, internetin ilk zamanlarının bu kadar sembolik olan ham ve keşif ruhunu kaçırdıktan sonra E.gg üzerinde çalışmaya başladık" diyen geliştiriciler, şöyle devam ediyor:

"Tabii ki kullanımı hantaldı ve hatta bazen tehlikeliydi ama bu garip karmaşa, delice yanıp sönen GIF'lerin, heyecanlı ziyaretçi defteri girişlerinin, belirli ilgi alanlarına odaklanan kişisel web sayfalarının garip ve canlandırıcı bir çarşısıydı."

Gerçekten de bugünkü internet, 1990'lara kıyasla daha düzenli olsa bile, onu güzel yapan bazı özelliklerini geride bırakmış gibi görünüyor. E.gg ile kolajlar, farklı medya türlerinden oluşan sayfalar oluşturabiliyor, kendi uygulamanızı tanıtabiliyorsunuz. iOS uygulaması çıktığında, GIF'ler, resimler ve metinlerle dolu bir "tuval" de oluşturabileceğiniz, içeriği sayfada istediğiniz yere koyabileceğiniz söyleniyor.

Uygulama için bekleme listesine katılmanız gerekiyor. İlginizi çekmeyi başardıysa, E.gg'i Instagram'da da takip edebilirsiniz.

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