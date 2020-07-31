Samsung Galaxy M31s, 25W Şarj Yeteneğiyle Tanıtıldı

Samsung'un 25W hızlı şarjı "bütçe dostu" kategorisine taşıyan yeni telefonu Galaxy M31s, tanıtıldı!

Samsung Galaxy M31s, 25W Şarj Yeteneğiyle Geldi

Galaxy M31s, sayısız dedikodu ve sızan resmi belgelerin ardından resmi olarak tanıtıldı. Alt-orta seviye telefon, Galaxy M serisine ilk kez 25W hızında şarjı getirmesiyle öne çıkıyor.

Galaxy M31s, 6,5 inç FHD+ Super AMOLED ekranla geliyor ve işlem gücünü Exynos 9611 yonga setiyle sağlıyor. Modele göre 6GB veya 8GB RAM ile gelen cihazda 128GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun arkasına baktığımızda dörtlü bir kamera sistemi görüyoruz. Kameralar, yeni sayılan 64MP Sony IMX682 sensörü, 12MP 123 derece ultra geniş sensör, Live Focus için 5MP derinlik kamerası ve 5MP makro sensöründen oluşuyor. Önde ise 32MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Her iki kamera da 4K video kaydı yapabiliyor.

6.000mAh kapasiteli güçlü pil, Galaxy M31s'nin alt kategoride olmasına bakmaksızın 25W hızlı şarjı destekliyor. Yan tarafında parmak izi tarayıcısı bulunan cihaz, kutusundan Android 10 işletim sistemi ve üzerinde Samsung'un One UI 2.1 arayüz katmanıyla çıkıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Tivibu'dan ve Digiturk'ten tüm üyelerine bayram hediyesi! Filmler ve diziler ücretsiz olacak
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu sürprizi
Trabzon Alanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası finali heyecanı
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Kulaklık ve birçok ürün...
Günün En çok Okunanları
The Walking Dead yıldızından itiraf: Diziyi izlemeyi bıraktım! İşte sebebi!
Tesla Cybertruck'un Rengi "Isıtarak" Değiştirilebilir mi? Musk'a Göre Evet!
The Umbrella Academy 2. sezondan etkileyici açılış sahnesi!
En iyi 19 yabancı komedi filmi! IMDb puanına göre 2020, 2019, 2018 filmleri
Koronavirüs pandemisinde ABD'de son durum ne? Rakamlar ne söylüyor?

 

 