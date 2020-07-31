Samsung Galaxy M31s, 25W Şarj Yeteneğiyle Tanıtıldı

Galaxy M31s, sayısız dedikodu ve sızan resmi belgelerin ardından resmi olarak tanıtıldı. Alt-orta seviye telefon, Galaxy M serisine ilk kez 25W hızında şarjı getirmesiyle öne çıkıyor.
Galaxy M31s, 6,5 inç FHD+ Super AMOLED ekranla geliyor ve işlem gücünü Exynos 9611 yonga setiyle sağlıyor. Modele göre 6GB veya 8GB RAM ile gelen cihazda 128GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun arkasına baktığımızda dörtlü bir kamera sistemi görüyoruz. Kameralar, yeni sayılan 64MP Sony IMX682 sensörü, 12MP 123 derece ultra geniş sensör, Live Focus için 5MP derinlik kamerası ve 5MP makro sensöründen oluşuyor. Önde ise 32MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Her iki kamera da 4K video kaydı yapabiliyor.
6.000mAh kapasiteli güçlü pil, Galaxy M31s'nin alt kategoride olmasına bakmaksızın 25W hızlı şarjı destekliyor. Yan tarafında parmak izi tarayıcısı bulunan cihaz, kutusundan Android 10 işletim sistemi ve üzerinde Samsung'un One UI 2.1 arayüz katmanıyla çıkıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın