Facebook'tan Yeni "Sahiplenme" Aracı Geliyor

Facebook, telif haklarını korumak için yaratıcıların ve yayıncıların Instagram da dahil olmak üzere kendi platformunda orijinal görüntülerinin nasıl paylaşılacağını kontrol etmelerine izin vermeye hazırlanıyor. Sosyal ağ devi, Rights Manager aracında, içerik sahiplerinin videolarına ek olarak resimlerinin sahipliğini talep etmelerine ve gerçek sahipler olmaları koşuluyla Facebook'a yayından kaldırma talepleri göndermelerine olanak tanıyan bir güncelleme duyurdu.
Rights Manager, içerik oluşturucuların korumak istedikleri benzersiz içeriklerini bir referans kitaplığına eklemelerine olanak tanıyor. Araç daha sonra Facebook ve Instagram'da bu içerikle eşleşen gönderileri arıyor. Hak ihlalinde bulunan bir gönderi bulunduğunda, içerik oluşturucular bunun engellenmesini veya izlenmesini isteyip istemediklerini seçebiliyor. Sahipler, bir bağlantı yoluyla bu gönderiye bir ilişkilendirme kredisi eklemek için de işlem yapabiliyor. Belirli ortakları aracın eşleştirme sisteminden muaf tutma seçeneği de bulunuyor.
Buna ek olarak, içerik sahipleri, eşleşme ayarlarını değiştirerek resimlerinin hangi bölgelerde görüntülenebileceğine de karar verebiliyor. Buradan, sahipliklerinin dünya çapında mı yoksa yalnızca belirli bölgeler için mi geçerli olacağını seçebiliyorlar. Facebook, Rights Manager'ın "geniş veya büyüyen bir içerik kataloğuna sahip olan yaratıcılar ve yayıncılar için" tasarlandığını söylüyor.
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