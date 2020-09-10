Facebook Mühendisi İstifa Etti, Bunu Yaparken Facebook'u Fena Eleştirdi

Bir Facebook mühendisi, geçtiğimiz gün sosyal medya devinden ayrıldı ve firmayı, nefret konuşmalarına karşı mücadele etmek için yeterince çalışmamak ile suçladı.
Ashok Chandwaney, "istifa etmemin sebebi, artık ABD'de ve küresel olarak nefretten kâr elde eden bir firmaya katkıda bulunmaya dayanamamdır" cümlesini, üstelik Facebook üzerinde paylaştı. Ayrıca aynı cümleyi firma içerisine gönderdiği mesajda da kullandı.
Bu istifa, Facebook'un insan hakları destekçilerinden ve reklamcılardan nefret konuşmalarına karşı daha katı olması gerektiği yönündeki eleştirilerin yanı sıra firma içerisinde de çalışanlarından aldığı tepkiyi vurguluyor.
Chandwaney, firmanın bu problemi ciddiye almadığı konusunda endişe uyandıran bazı içerik moderasyonu kararlarını da mesajında belirtti.
Verilen örneklerin arasında, Mayıs ayında Facebook'un Donald Trump tarafından yayınlanan "yağma başladığında silahlar da ateşlenir" gibi cümleleri de içeren bir paylaşımını kaldırmama kararı da bulunuyordu. Facebook, bu mesajın şiddete veya kışkırtmaya karşı kurallarını ihlal etmediğini söylemişti. Twitter ise Trump'ın aynı mesajı içeren tweet'ini şiddeti yüceltmeye karşı kurallarını ihlal ettiğini belirterek etiketlemişti.
Facebook'un bu mesaja dokunmama kararı bazı çalışanların sanal protestolar düzenlemesine ve bazı çalışanların firmayı terk etmesine sebep olmuştu. Ayrıca Facebook, Wisconsin ırksal adalet protestosundaki ölümlü bir silah saldırısından önce şiddet çağrısında bulunan Kenosha Muhafızı milisi etkinliğini de kaldırmamıştı. Firma, silahlı saldırı sonrasında milis grubunun bir sayfasını kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kapatmış ve daha önce harekete geçmemiş olmasının "operasyonel bir hatadan" kaynaklandığını iddia etmişti.
Chandwaney'nin yazdığına göre firma, kendisini iyi gösteren, kolay olan ve etkili gibi gözüken ama etkili olmayan kararları kolaylıkla alıyor ama gerçekten etkili olan eylemleri gerçekleştirmiyor.
Firma sözcüsü Liz Bourgeois ise, firmanın "nefretten kâr elde etmediğini" söylüyor: "Her yıl topluluğumuzu güvenli tutmak için milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz ve poliçelerimizin incelenmesi ve güncellenmesi için dış uzmanlar ile derin ortaklık içerisindeyiz."
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