Facebook'tan Yeni Sessiz Mod İşlevi

Sosyal dev Facebook, uygulamada geçirdiğiniz zamanı azaltmayı sağlayan yeni işlevini kullanıma sundu!

Facebook'tan Yeni Sessiz Mod İşlevi

Facebook, kendi uygulamasından uzak kalmanızı sağlayacak "sessiz modu" (quiet mode) ortaya çıkardı. Yeni işlev, Facebook'ta geçirdiğiniz zamanın kontrolden çıkmasını engelliyor.

Yeni işlev, Facebook'un ne zaman ses çıkarabileceğini, ne zaman çıkaramayacağını ve "sessiz" kalacağını ayarlamanıza izin veriyor. Bu noktada firmanın "sakin" anlamına da gelebilen "quiet" sözcüğünü kullanmış olması dikkat çekiyor. Sessiz mod açıkken gelen bildirimlerin sesi çıkmıyor ve uygulamayı açmanız halinde onu kullanmamanız tavsiye ediliyor. Bunun için ekranda bir sayaç gösteriliyor, ancak isterseniz işlevi devre dışı bırakabiliyor veya kendinizde 15 dakikalık izin verebiliyorsunuz.

Sessiz mod, Facebook'un 2018'de sunmaya başladığı süre yönetimi araçlarının bir parçası. Yeni işlevle birlikte Facebook, daha ayrıntılı kullanım bilgileri de sunmaya başlıyor. Artık iki haftalık dönemler için ayrıntılara göz atabiliyor, gündüz ve gece Facebook'ta ne kadar zaman geçirdiğinizi görebiliyorsunuz.

Kademeli olarak sunulan sessiz modun herkese ulaşması birkaç hafta sürebilir.

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