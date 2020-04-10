Bu Akıllı Tuvalet, Kullanıcısını "Anal-İzi" Yardımıyla Tanıyor

Bu akıllı tuvalet kullanıcısını (biraz garip bir biçimde de olsa) tanımakla kalmıyor, hastalık ihtimallerini de ortaya çıkartıyor.

10 Nisan 2020 00:02

Levent Öztürk