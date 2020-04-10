Bu Akıllı Tuvalet, Kullanıcısını "Anal-İzi" Yardımıyla Tanıyor

Bu akıllı tuvalet kullanıcısını (biraz garip bir biçimde de olsa) tanımakla kalmıyor, hastalık ihtimallerini de ortaya çıkartıyor.

  • Levent Öztürk
Dünyanın en akıllı tuvaleti bu olabilir
Sanjiv S. Gambhir/Nature Biomedical Engineering

Görünene göre artık tuvalete gitmek, normal ihtiyaçlarınızın yanı sıra sağlık endişelerinizi de giderebilir. Araştırmacılar, dışkı ve idrarı çeşitli hastalıklar ve bazı kanser türevleri için analiz eden yeni bir akıllı tuvalet geliştirdi. Bu deneysel tuvalet, kullanıcılarını hem parmak izleri hem de anal izleri ile (evet, böyle bir şey varmış) tanımlayabiliyor.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları yeni çalışmalarındaki bulguları Nature Biomedical Engineering bilim dergisinde yayınladı. Birkaç aylık dönem içerisinde bu akıllı tuvaleti yirmi bir katılımcı test etti. Baş araştırmacı Sanjiv Gambhir'in yaptığı açıklamada söylediği üzere "akıllı tuvalet, normalde göz ardı edilen veri kaynağını kullanmak için mükemmel yöntem ve kullanıcının farklı bir şey yapması da gerekmiyor."

Araştırma için kullanılan tuvalet, çanak kısmında bir grup ileri teknoloji ürünü araçlar barındıran normal bir tuvalet olarak tanımlanabilir. Tuvalet, kullanıcının idrar ve dışkısının bir videosunu kaydederek bu veriyi algoritmalar ile işliyor ve idrar akış süresi, miktarı ve dışkının viskozitesini belirleyebiliyor.

Sanjiv S. Gambhir/Nature Biomedical Engineering

Bu deneysel tuvalet, üranaliz şeritlerini kullanarak idrarın beyaz kan hücresi ölçümünü yapabiliyor ve kullanıcının sağlıklı olup olmadığını gösteren proteinlerin seviyesini belirleyebiliyor. Toplanan veri, daha sonra doktorların erişebilmesi için bulut tabanlı bir sistemde depolanıyor.

Bu akıllı tuvaletin en sıra dışı özelliklerinden biri ise, kullanıcısını tuvalet sifonundaki parmak izleri ve daha garip olanı anüs-tanıma sistemi ile tanıyabilmesi. Gambhir, sistemin bütün amacının doğru, kişisel bilgiler sağlamak olduğunu ve bu yüzden de tuvaletin kullanıcıları ayırt edebilmesinin önemli olduğunu belirtiyor: "Garip gözüktüğünü biliyoruz ancak görünene göre anal-izinizin eşi bulunmuyor."

Anal ve parmak izi tarayıcıları, kullanıcıların kendi verileri ile eşleştirilebilmesini sağlıyor. Tahmin edilebileceği gibi, akıllı tuvaleti birden fazla kişi kullandığı durumlarda bu eşleştirme oldukça faydalı oluyor. Ayrıca tuvalet kimlik belirlemesi için anal izleri tarasa da, bu görüntüler kullanıcının bulutu veya doktorlar ile paylaşılmıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Koronavirüs teşhisi konan Burak Akkul'dan güzel haber geldi
Maria Sharapova telefon numarasını paylaştı! 2.2 milyon mesaj aldı
Steve Carell ve John Malkovich'in oynadığı Space Force dizisi 29 Mayıs'ta Netflix'te
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? Gözler La Casa De Papel 5. sezonda
Günün En çok Okunanları
Galaxy Fold 2 İçin Önemli Bir Fiyat Müjdesi Geldi
Zoom'dan Geç Gelen, Önemli Güncelleme
Apple İçin Yeni AirPods X İddiası
Telefonunuz, Covid-19 Araştırmalarına Katkıda Bulunabilir
Koronavirüse yakalanan ünlüler kimler? İşte testi pozitif olan ünlü isimler

 

 