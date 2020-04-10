Bu Akıllı Tuvalet, Kullanıcısını "Anal-İzi" Yardımıyla Tanıyor

Görünene göre artık tuvalete gitmek, normal ihtiyaçlarınızın yanı sıra sağlık endişelerinizi de giderebilir. Araştırmacılar, dışkı ve idrarı çeşitli hastalıklar ve bazı kanser türevleri için analiz eden yeni bir akıllı tuvalet geliştirdi. Bu deneysel tuvalet, kullanıcılarını hem parmak izleri hem de anal izleri ile (evet, böyle bir şey varmış) tanımlayabiliyor.
Stanford Üniversitesi araştırmacıları yeni çalışmalarındaki bulguları Nature Biomedical Engineering bilim dergisinde yayınladı. Birkaç aylık dönem içerisinde bu akıllı tuvaleti yirmi bir katılımcı test etti. Baş araştırmacı Sanjiv Gambhir'in yaptığı açıklamada söylediği üzere "akıllı tuvalet, normalde göz ardı edilen veri kaynağını kullanmak için mükemmel yöntem ve kullanıcının farklı bir şey yapması da gerekmiyor."
Araştırma için kullanılan tuvalet, çanak kısmında bir grup ileri teknoloji ürünü araçlar barındıran normal bir tuvalet olarak tanımlanabilir. Tuvalet, kullanıcının idrar ve dışkısının bir videosunu kaydederek bu veriyi algoritmalar ile işliyor ve idrar akış süresi, miktarı ve dışkının viskozitesini belirleyebiliyor.
Bu deneysel tuvalet, üranaliz şeritlerini kullanarak idrarın beyaz kan hücresi ölçümünü yapabiliyor ve kullanıcının sağlıklı olup olmadığını gösteren proteinlerin seviyesini belirleyebiliyor. Toplanan veri, daha sonra doktorların erişebilmesi için bulut tabanlı bir sistemde depolanıyor.
Bu akıllı tuvaletin en sıra dışı özelliklerinden biri ise, kullanıcısını tuvalet sifonundaki parmak izleri ve daha garip olanı anüs-tanıma sistemi ile tanıyabilmesi. Gambhir, sistemin bütün amacının doğru, kişisel bilgiler sağlamak olduğunu ve bu yüzden de tuvaletin kullanıcıları ayırt edebilmesinin önemli olduğunu belirtiyor: "Garip gözüktüğünü biliyoruz ancak görünene göre anal-izinizin eşi bulunmuyor."
Anal ve parmak izi tarayıcıları, kullanıcıların kendi verileri ile eşleştirilebilmesini sağlıyor. Tahmin edilebileceği gibi, akıllı tuvaleti birden fazla kişi kullandığı durumlarda bu eşleştirme oldukça faydalı oluyor. Ayrıca tuvalet kimlik belirlemesi için anal izleri tarasa da, bu görüntüler kullanıcının bulutu veya doktorlar ile paylaşılmıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın