Windows 10, 192MB RAM ile Çalışır mı?

Eğlence amaçlı yapılan bir deneyde Windows 10'un 192MB gibi çok düşük miktarda RAM'le "çalışabildiği" ispatlandı.

Windows 10, 192MB RAM ile Çalıştırıldı

Windows 10'un çok düşük miktarda RAM ile çalışabildiği, sıkı bir çalışmanın ardından anlaşıldı. Ancak işletim sisteminin çalışması, onu kullanabildiğiniz anlamına gelmiyor.

Eğlence amaçlı yapılan bir deneyde Twitter kullanıcısı Nori, sistem belleğini 32-bit Windows 10'un 1GB'lık gereksiniminin altına düşürdü (64-bit Windows'un minimum bellek ihtiyacı 2GB). Windows 10 Kasım 2019 güncellemesini kullanan Nori, deneyi Arch Linux üzerinde kurulu bir VirtualBox sanal ortamında gerçekleştirdi.

Bunun ardından diğer Twitter kullanıcıları da devreye girerek, işletim sistemini 136MB RAM ile çalıştırdıklarını söylediler.

Nori, işletim sistemini 140MB ile açmayı başarsa da masaüstünün ve arayüzün bu kadar az RAM ile çalışmadığı gözlendi.

Windows 10, 192MB bellek ile açıldı ve çalıştı, ancak işletim sistemi aşırı derecede yavaştı. Bu durumda çalışan programların Görev Yöneticisi ve Dosya Gezgini olduğu anlaşılıyor. Bu sırada kullanılan sayfa dosyasının 2,8GB'a ulaştığını, yani laptopun sabit diskinin bir kısmının RAM gibi kullanıldığını söylemekte de fayda var.

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