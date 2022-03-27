Facebook'taki Yeni Tehlike: Bir Rakun ve "Bakın Ne Buldum" Mesajı

Facebook Messenger'da yeni bir oltalama saldırısı çığ gibi yayılıyor. Bu saldırıda insanların kişisel bilgilerini toplamak için sadece dört kelime kullanılıyor. Ele geçirilmiş hesaplardan akraba ve arkadaşlara atlamaya çalışan saldırı şu dört kelimeile başlıyor: "Bak burada ne buldum!"
Mesajın içinde başında şapka olan şirin bir rakun resmi ve bir de link bulunuyor. Kullanıcı linke tıkladığında tekrar Facebook'a giriş yapması isteniyor, ancak bu giriş Facebook üzerinden değil kişisel bilgileri çalmayı amaçlayan bir sahte site üzerinde yapılıyor. Bu şekilde bilgileri toplayan hacker'lar Facebook hesabınızı ele geçiriyor ve kişisel bilgilerinizi topluyor.
Pek çok kullanıcı böyle sinsice bir saldırının kurbanı olduğunu fark etmiyor. Bu yüzden, aynen e-posta mesajlarında olduğu gibi, sosyal medya üzerinden gönderilen mesajlardaki linklere tıklarken de dikkatli olun; hatta mümkünse tıklamayın.
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