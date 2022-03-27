Facebook'taki Yeni Tehlike: Bir Rakun ve "Bakın Ne Buldum" Mesajı

Facebook Messenger'da böyle bir mesaj alırsanız, kesinlikle açmayın. Aksi halde tüm giriş bilgilerinizi kendi ellerinizle kötü niyetli saldırganlara vermiş olabilirsiniz.

Facebook'ta "Bakın ne buldum" tehlikesi

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