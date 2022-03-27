Facebook'taki Yeni Tehlike: Bir Rakun ve "Bakın Ne Buldum" Mesajı

Facebook Messenger'da böyle bir mesaj alırsanız, kesinlikle açmayın. Aksi halde tüm giriş bilgilerinizi kendi ellerinizle kötü niyetli saldırganlara vermiş olabilirsiniz.