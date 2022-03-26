İlk Kez Bu Kadar Net Görüyoruz: Yakınlaştırın; İnceleyin...

Solar Orbiter, istediğiniz kadar yakınlaştırmanıza izin veren, 83 milyon piksellik dev bir görüntüsünü yakaladı. Siz de Güneş'in büyüleyici dünyasına tüm detaylarıyla şahit olmak istiyorsanız, bilmeniz gereken her şey içeride...