İlk Kez Bu Kadar Net Görüyoruz: Yakınlaştırın; İnceleyin...

Solar Orbiter, istediğiniz kadar yakınlaştırmanıza izin veren, 83 milyon piksellik dev bir görüntüsünü yakaladı. Siz de Güneş'in büyüleyici dünyasına tüm detaylarıyla şahit olmak istiyorsanız, bilmeniz gereken her şey içeride...

Güneş'ten 83 milyon piksellik dev fotoğraf

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İlk Kez Bu Kadar Net Görüyoruz: Yakınlaştırın; İnceleyin...

 

 