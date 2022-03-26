İlk Kez Bu Kadar Net Görüyoruz: Yakınlaştırın; İnceleyin...

Güneş'e aşırı ultraviyole ile bakmak, Güneş'in üst atmosferi olan güneş koronasındaki sürekli değişen yapıyı ortaya çıkartabiliyor ve yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etmemizi sağlıyor. Güneş'in yayınlanan yeni bir görüntüsü de, Solar Orbiter'ın gözlemleri sayesinde artık ultra yüksek çözünürlükte sunuluyor.
Solar Orbiter, 75 milyon kilometrelik bir mesafeden - Dünya'nın yörüngesi ile Güneş'in yaklaşık yarısı kadar - 9.148 x 9.112 piksellik ve 83 milyondan fazla piksel içeren bir Güneş fotoğrafı çekti. Bu çözünürlük, 4K çözünürlükten 10 kat daha yüksek.
Uzay aracının Extreme Ultraviolet Imager (EUI) ile görüntüyü toplaması, dört saatten fazla sürdü. Gözlemler 7 Mart'ta gerçekleştirildi. Ortaya çıkan görüntünün mümkün olmasını sağlayan Solar Orbiter, Avrupa Uzay Ajansı ile NASA arasındaki uluslararası bir işbirliğinin ürünü.
Güneşin yakınlaştırarak tüm detaylarına ulaşabileceğiniz bu görüntüsünün tam çözünürlüklü halini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.
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