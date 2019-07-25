Facebook'a 5 Milyar Dolar "Rekor" Ceza
Facebook, ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından rekor cezaya çarptırıldı ancak sosyal devin kazancının yanında bu ceza, komik kaldı!
Facebook, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından 5 milyar dolarlık rekor bir cezaya çarptırıldı. Cezanın nedeni, Cambridge Analytica veri çalma skandalı.
Sosyal canavarın sadece bu cezayı ödemesi yetmeyecek, CEO Mark Zuckerberg'in üzerinde kontrolünün bulunmadığı bağımsız bir "gizlilik kurulu" oluşturması da gerekecek. FTC'nin Facebook hakındaki incelemesi, Cambridge Analytica'nın 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini uygun olmayan biçimde elde etmesiyle başlamıştı. Zaman içerisinde inceleme, yüz tanıma gibi diğer sorunları da kapsadı.
FTC başkanı Joe Simons, gizlilik ihlaline ilişikin şimdiye kadarki en yüksek cezayı vermeleri hakkında şunları söyledi:
"Facebook, dünya çapındaki milyarlarca kullanıcısına, kişisel bilgilerinin paylaşılma şeklini kontrol edebileceklerine söz vermesine rağmen, kullanıcıların tercihlerini baltaladı."
Simons, cezanın Facebook'un gizlilik kültürünü değiştirip, ihlallerin devam etmesini engellemeyi amaçladığını da belirtti.
5 milyar dolar FTC açısından rekor düzeyde olsa da, Facebook'u sarsacak düzeyde değil. Aylık 2,3 milyar kullanıcısı bulunan firma 2018 yılında 55,8 milyar dolar gelir, 22,1 milyar dolar kar elde etmiş bulunuyor.
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