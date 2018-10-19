Facebook'a Dolandırıcılık Davası Açıldı

Facebook, uzun süredir video istatistikleri hatası hakkında yalan söylemekle suçlanıyor. Sosyal ağ devi ise bu iddiaları reddediyor!

Facebook'a Dolandırıcılık Davası Açıldı

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