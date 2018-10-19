Facebook'a Dolandırıcılık Davası Açıldı
Facebook, uzun süredir video istatistikleri hatası hakkında yalan söylemekle suçlanıyor. Sosyal ağ devi ise bu iddiaları reddediyor!
Açılan yeni bir davaya göre Facebook, reklam verenlere yalan söylemekle suçlanıyor. 2016 yılında, online pazarlama ajansı Crowd Siren, metrikleri şişirdiği için sosyal ağı dava etti. Pazarlama ajansı ayrıca bu hafta açılan bir başka davada da dolandırıcılık iddiasında bulunarak cezai tazminat talebinde bulundu.
Her şey Facebook'un video reklamlarının ortalama görüntüleme süresi bildirimi ile alakalı. Yapılan araştırma sırasında şirketin "görüntülenen ortalama video süresi" metriğini hesaplarken yalnızca üç saniyeden uzun süren video görüntülemelerini hesaba kattığı tespit edildi. Üç saniyenin altındaki görünümler hesaba katılmamış olması ortalama uzunluğunun şişirilmesini sağlamış. Facebook, konuyu "son zamanlarda keşfettiği" iddiasını 2016'da açıklamıştı.
Mahkemeye delil olarak sunulan 80.000 sayfalık dahili Facebook kayıtlarını inceleyen Crowd Siren, Facebook'un bir yıldan uzun süredir konu hakkında bilgi sahibi olmasının yanı sıra, yanlış hesapları büyük ölçüde göz ardı ettiğini iddia ediyor. Şirket ayrıca reklamverenlere videolarının ortalama izlenme süresinin %60'tan %80'e varan oranlarda şişirilerek aktarıldığını da iddialarına ekliyor. Ancak bazı davacılar, rakamın çok daha büyük olduğuna ve ortalama görüntüleme metriklerinin %900'e kadar şişirildiğine inanıyor.
Facebook, iddiaların asılsız olduğunu söyledi ve dolandırıcılık iddiasını reddetmekle yetindi. Yapılan açıklamada sözcü, "Bu konuyu partnerlerimizden gizlediğimize yönelik iddialar asılsızdır" şeklinde konuştu.
Davanın sonucundan bağımsız olarak, bu iddialar Facebook'un reklamveren kitlesini kötü şekilde etkileyecek. Video reklamlar şirket gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturduğu için Facebook onları mutlu etmelidir. National Advertisers Derneğinin ticaret grubu, metriklerinin bağımsız olarak doğrulanmasını sağlamak için Facebook'u denetlemeyi teklif etmişti. Sosyal ağ, üçüncü taraf ölçüm şirketlerinin verilerini doğrulamasına izin vermişti. Ancak, Facebook'un buna rağmen kasten verileri çarpıttığı tespit edilirse, reklamverenlerin Facebook'a yeniden güvenmeleri olası gözükmüyor.
Yavuz Alp Şimşek
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