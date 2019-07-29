Facebook'a Libra için güven çok düşük
Facebook'un Libra kullanımında veri gizliliğini koruyacağına ABD ve Birleşik Krallık'ta güven neredeyse yok...
- Levent Öztürk
Facebook'un sahip olduğu WhatsApp'ın direkt bir rakibi olan mesajlaşma uygulaması Viber tarafından düzenlenen bir ankette Viber, ABD ve Birleşik Krallık'ta 2000'e yakın katılımcıya, önümüzdeki yıl yayımlanması planlanan yeni kripto ödeme hizmeti Libra kullanımında bilgilerini güvenli tutmak için Facebook'a güvenip güvenmediklerini sordu. Amerikalıların neredeyse yarısı (%49) Facebook'a bu konuda hiç güvenmediklerini söylerken, sadece %3'ü ödemeler için Libra'yı kullanmayı deneyebileceklerini söyledi.
Birleşik Krallık'ta ise İngilizlerin sadece %1.4'ü Libra'yı denemeyi düşünebileceklerini söylerken, %49'u Facebook'a bilgilerini güvenli tutmak için güvenmeyeceklerini söyledi. Ayrıca Amerikalıların %13.9'u ve İngilizlerin %16.6'sı ödemeler için kesinlikle Libra'yı kullanmayacaklarını söyledi.
Anket sonuçları cinsiyete göre ayrıldığında ise kadınların Facebook'a daha az güvendikleri gözüküyordu ve ABD'li kadınların sadece %1.8'i Libra'yı deneyebileceklerini söylerken erkeklerde bu oran %3.2 idi. Birleşik Krallık'ta ise erkeklerin %1.7'si Libra'yı deneyebileceklerini söylerken kadınlar %1.1 ile daha da düşük bir orana sahiplerdi.
Genç nesil (Z) kullanıcılar ise Libra'yı deneme ihtimali en yüksek olan (%2.7) ve Facebook'a bilgilerini güvenli tutmak için en çok güvenen (%4.1) gruptu. Ancak Birleşik Krallık'ta durum bunun tersi olarak olarak gözüküyor ve Z nesli katılımcıların %0'ı Libra'yı deneyeceklerini söylüyor.
Cambridge Analytica skandalı ile Facebook'un kullanıcı verilerini sattığının ortaya çıkmasıyla bu sonuçların pek şaşırtıcı olmadığı söylenebilir. Facebook bu skandal için farklı kaynaklardan oldukça yüksek miktarlarda ceza ile karşı karşıya olsa da, bu cezalar firmanın gelirinde çok büyük bir delik yaratmaya yeterli değiller ve insanların kaybolan güveni de hızlı bir şekilde geri kazanılabilecek gibi gözükmüyor...
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