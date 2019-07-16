Facebook'a Yeni Libra Şoku!
Facebook'un Bitcoin'e rakip olmayı uman Libra'sı üzerindeki şüpheli gözlere bir ülke daha eklendi!
Facebook'un yoldaki tartışmalı kripto parası Libra, ABD'den sonra Japonya'da incelemeye alınacak. Yetkililer, 2020'de hizmete açılması planlanan Libra'nın ülkenin para politikaları ve mali düzenlemeler üzerinde olabilecek etkinlerini araştıracaklar.
Çalışma grubu şu an Japonya Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Finansal Hizmetler Ajansı temsilcilerinden oluşuyor. Üç kurumun bu hafta ilk kez toplanmasının ardından sonraki oturumlarda Libra'ya ilişkin mali düzenlemeler, para politikası, vergi ve ödeme anlaşmaları konuşulacak. Reuters'a göre bu yılki G7 maliye bakanları toplantısının odağı, ana akıma girmeye başlayan dijital para birimleri olacak.
Facebook, dijital para birimi Libra'yı geçen ay duyurmuştu. Libra hazır olduğunda Facebook Messenger ve WhatsApp üzerinden kullanılabilecek ve milyarlarca kullanıcıya hizmet verebilecek. Libra, yapısı gereği dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcıya çok düşük bir ücretle para göndermenize izin verecek. Tabi çıkış tarihine kadar ciddi bir engele takılmazsa.
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