Facebook'ta Yeni Bir Güvenlik Fiyaskosu
Facebook'un kullanıcıların eposta parolalarını toplamasıyla ilgili açıklaması, skandalı ikiye katlayacak cinsten!
Facebook'un bir süre önce bazı yeni kullanıcılara eposta hesaplarının parolasını sorması, büyük tepki çekmişti. Firma bundan vazgeçmiş olsa da yeni bir rapor, Mayıs 2016'dan bu yana eposta parolasını Facebook'a verenlerin eposta hesabı Facebook tarafından tarandı ve kişi listesi, izinsiz olarak firmanın sunucularına yüklendi.
Facebook'tan bir yetkili, fiyasko hakkında şunları söyledi:
"... yeni hesap oluştururken bazı durumlarda kullanıcıların eposta kişilerinin de istenmeden Facebook'a yüklendiğini fark ettik. En fazla 1,5 milyon kullanıcının eposta kişilerinin karşıya yüklendiğini düşünüyoruz. Bu kişiler kimseyle paylaşılmadı ve bunları siliyoruz."
Facebook, kişilerini yükleyenlerle şu sıralar iletişime geçiyor, ancak böyle bir şeyin yaşanmış olması, son birkaç senedir ciddi gizliik sorunlarını peş peşe yaşayan firma için hoş bir görüntü vermiyor. Firma, eposta parolasını almak gibi endişe verici bir işe hangi amaçla girdiğini açıklamıyor. Bu durum, Facebook'a ve verdiği sözlere şüpheyle yaklaşanların endişelerini haklı çıkarıyor.
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