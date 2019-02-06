Facebook'tan Mesaj Geri Alma Özelliği
Facebook, gönderilen mesajı geri alma işlevini nihayet kullanıma sundu!
Facebook, uzun zamandır beklenen "gönderilen mesajı geri alma" işlevini kullanıma sunmaya başladı. Bugünden itibaren Messenger'ı masaüstünde, iOS'ta veya Android'de kullananlar, gönderdikleri mesajı 10 dakika içerisinde silebilecekler.
Mobil cihazlarda işleve ulaşmak için mesaja dokunmak ve yeni "kaldır" seçeneğine dokunmak yeterli. Kaldır'a dokunduğunuzda karşınıza şu iki seçenek geliyor: "Sizin için kaldırın" ve "Herkes için kaldır". Masaüstünde ise mesajın yanındaki üç noktaya dokunarak aynı seçeneklere ulaşabiliyorsunuz.
Mesaj silindikten sonra sohbette bulunan herkes, silinen mesaj yerine "[kişi] bir mesajı sildi" mesajını görüyor. Yani sohbettekiler, bir mesaj sildiğinizi öğrenmiş oluyorlar.
WhatsApp'ın verdiği bir saatlik silme süresinin yanında Facebook'un sunduğu 10 dakikalık süre kısa görünebilir. Mesajları geri alma işlevi, mesajlaşma platformlarında son zamanlarda oldukça popüler. Hatta eposta hizmeti Gmail'de bile gönderdiğiniz epostayı geri almaya yönelik bir işlev bulunuyor.
Yeni işlev henüz Messenger Lite'ta görünmüyor, ancak yakında buraya da sunulması beklenebilir.
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