FacebooK'tan Tinder'a Rakip: Facebook Dating
Facebook, yayına sunduğu Dating hizmeti ile, Tinder'ın egemen olduğu randevu alanına hızlı bir giriş yapıyor!
- Levent Öztürk
Facebook, ilk duyurusunun on altı ay sonrasında, Dating (randevu) hizmetini, belli ülkelerde bugün sundu. Facebook Dating Asya ve Amerika'da toplamda 20 ülkede kullanılabilir durumda. 2020 yılının başlarında da Avrupa'daki kullanıcılar için de bekleyiş sona erecek. Facebook Dating'i kullanmak için öncelikle kullanma seçimini yapmanız ve ayrı bir Dating profili oluşturmanız gerekiyor. Ayrıca Facebook uygulamasının en yeni sürümünü kullanmanız da gerekiyor ve özellik sadece 18 yaşın üzerindeyseniz kullanılabilir oluyor.
Varsayılan olarak Facebook, size öncelikli olarak Facebook arkadaş çevrenizdeki kişilerin profillerini göstermeyecek. Bunun yerine tercihleriniz, ilgileriniz ve diğer Facebook aktivitelerinize göre arkadaşlarınızın arkadaşları ve hatta sizin çevrenizde olmayan kişilerin profillerini göreceksiniz. Opsiyonel Gizli Aşık özelliği de ilgilendiğiniz dokuza kadar Facebook arkadaşı veya Instagram takipçisini seçmenize izin verecek ve eğer onlar da sizle eşleşirse etkileşim kurabileceksiniz.
Facebook'un temel olarak Tinder tarafından ele geçirilmiş olan bu alanda ne kadar büyük bir etki yaratacağını görmenin ilginç olacağı kesin. Facebook, randevu olayına daha farklı bir yaklaşımda bulunduğunu söylüyor. Cambridge Analytica gibi, Facebook'un dahil olduğu skandallar ile beraber insanların Facebook'a randevu konusunda güvenmeleri zaman alabilir. Ayrıca firma, tüm randevu aktivitesinin Facebook'un geri kalanından ayrı tutulacağı sözünü de vermekte.
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